Dayro Moreno calienta el duelo ante Pereira: “El clásico para nosotros es ganar el semestre”

Once Caldas empató a uno frente a Millonarios en Campin en un duelo correspondiente a la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026 - II. El gol del ‘Blanco Blanco’ lo anotó el goleador Dayro Moreno desde los doce pasos al minuto 89′ del compromiso.

Es por esto que el delantero habló acerca de la unión del equipo y afirmó que el clásico que se avecina frente al Deportivo Pereira es de los partidos más importantes del semestre.

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Respecto al Once Caldas, Moreno dijo que hoy en día son más que un equipo, razón por la cual han logrado los resultados que esperaban: “Somos familia, somos grupo, dentro de la cancha lo demostramos, como somos afuera somos adentro. Independiente de los 11 que escoja los que estamos afuera tenemos que hacer fuerza”, dijo.

“Hay que alentar al compañero y desearle la buena suerte. Además se consigue un punto muy importante para seguir sumando en la tabla”, agregó.

Acerca del su gol a Millonarios, el cual le permite estar más cerca de llegar a las 400 anotaciones, explicó: “La responsabilidad era inmensa porque veníamos de errar dos penaltis seguidos. Me tocó la oportunidad y lo mas lindo es la confianza que dentro de la cancha me dan los compañeros, se me acercó Jefry, Barrios y Colorado a decirme: ‘Dale goleador que la confianza la tenemos en usted’”.

Clásico Cafetero

Dayro también habló sobre el próximo partido del Once Caldas, que será el clásico frente al Deportivo Pereira. Moreno dijo que es más que un partido y cuenta con el apoyo de la hinchada: “El sábado es un partido aparte, el clásico para nosotros es ganar el semeste, estoy seguro que Palogrande va a estar a reventar, sabemos que necesitamos el apoyo de nuestro público”.

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“Sabemos que se vienen 3 partidos de local y el sabado vamos con toda porque es el clásico. Ahorita a pasar la página, desde mañana empezar a pensar en Pereira y en la cancha nos tenemos que reventar, el clásico se juega de otra manera”, agregó.

Por último, al delantero le preguntaron sobre los abucheos de la tribuna local y esto dijo: “eso es lo lindo del futbol, es la pasión, lo que crea el fútbol, hay que acostumbrarse a eso, a los chiflidos, al espectáculo, lo mio es en la cancha. Trabajar, hacer goles que es lo que me caracteriza, entonces respetar a la hinchada de Millonarios cuando me silvan pero lo mío es en la cancha”.