“Si algún día hay que perder, que sea así”: Lucas González tras derrota contra el Cúcuta // Tomado de DIMAYOR

Este martes, Atlético Nacional cayó en su visita al al Cúcuta Deportivo por la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026 - II. Esta se convierte en la tercera derrota del ‘Verdolaga’ en el campeonato, perdiendo la oportunidad de superar al América de Cali y quedarse con el liderato. Su técnico, Lucas González, DT de los antioqueños, habló acerca de la derrota y destacó el juego de ambos equipos.

Lucas González sobre el Cúcuta

“Felicitar al Cúcuta y a su entrenador, han defendido muy bien, su arquero lo ha hecho muy bien, sus jugadores de atrás, la verdad todo el equipo ha cerrado muy bien los espacios”, dijo sobre el desempeño defensivo del rival, que aunque recibió 8 remates a portería, pudo mantener su arco en cero.

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El trabajo del Cúcuta no es casualidad, pues de la mano del argentino Nicolás Chiesa suma cuatro victorias al hilo, “felicitar nuevamente a su entrenador, es su cuarta victoria consecutiva, eso dice mucho del trabajo que vienen haciendo, la solidaridad que han tenido todos sus jugadores para defender su porteria ha sido muy positiva para ellos”, afirmó González sobre el trabajo hecho por el local.

Además, comentó sobre la hinchada, que llenó el General Santander para alentar a los ‘Motilones’, diciendo que “fue un ambiente hermoso y ojalá se viviera más en los equipos”.

Nacional, para muchos el más grande de Colombia, normalmente tiene la hinchada a su favor, pero a pesar de que no fue el caso, González elogió al local, “hoy el estadio estaba lleno alentando al Cúcuta, es una ciudad muy bonita, futbolera y merecen estar en primera division”.

Análisis de su equipo

Respecto a su equipo, Lucas comentó que estaba decepcionado al perder pero no por el mal juego, si no por la poca efectividad, “Estoy triste, porque es uno de los partidos donde menos nos han generado. Su expectativa de gol era muy baja y solo tuvieron un remate a portería, que es donde terminan marcando”.

Además, dijo que se puede perder pero de esa forma, “si algún día hay que perder que sea así, yendo al frente independientemente si tenemos jugadores mayores o juveniles, yendo a buscar siempre el resultado”.

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El equipo antioqueño está en una seguidilla de partidos, pues tan solo dos días después de la derrota tendrá que medirse ante el Deportivo Pasto, razón por la cual Lucas ya piensa en el siguiente partido: “Nosotros creamos ocasiones claras pero no fueron suficientes para marcar. Hay que dejar esto acá, directo a concentrar y volver a jugar el jueves, pasar página rapido y sumar tres puntos en casa”.

Nacional es segundo con 26 puntos, dos menos que el América de Cali, en caso tal de sumar de a tres en su siguiente partido, conseguiría el liderato con la misma cantidad de partidos que el equipo vallecaucano.