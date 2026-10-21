Tabla de máximos goleadores en la historia de Colombia: ¿Cuántos necesita Dayro Moreno para los 400?. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

¡Dayro Moreno continúa haciendo historia para el fútbol colombiano! El experimentado delantero marcó el gol que significó el agónico empate del Once Caldas en casa de Millonarios y con ello amplió su registro como el máximo anotador en la historia del país.

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Y es que el nacido en Chicoral está aprovechando la ventaja que vienen dando Radamel Falcao García y Carlos Bacca, sus más directos perseguidores, para abrir la brecha. Por lo pronto, el récord de los 400 tantos está my cerca, incluso podría alcanzarse antes de que termine la temporada 2026.

A lo largo del año suma 16 anotaciones y tiene al menos cinco partidos por delante para seguir sumando goles a su registro: cuatro de ellos por Liga Colombiana, a la espera de la clasificación o no a cuadrangulares; uno más de Copa Colombia, que podría alargarse si Once Caldas elimina a Independiente Santa Fe.

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Tabla de máximos goleadores en la historia de Colombia

Pos. Jugador Goles Estado 1 Dayro Moreno 391 Vigente 2 Radamel Falcao 357 Vigente 3 Víctor Hugo Aristizábal 346 Retirado 4 Carlos Bacca 346 Vigente

¿Cuántos goles necesita Dayro Moreno para llegar a los 400?

Teniendo en cuenta que Dayro Moreno llegó a 391 en el profesionalismo, le restan solamente 9 tantos para llegar a la tan ansiada cifra de los 400. Por lo pronto, su objetico es llegar a dicha cifra antes de que termine el año.

“Me faltan nueve goles para los 400 y estamos peleando. Trabajo para eso, para seguir haciendo historia. Ahorita lo que tengo en mi cabeza es ser campeón con el equipo y romper este diciembre el récord”, sentenció el delantero luego de marcarle a Millonarios.

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