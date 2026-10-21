Dólar HOY 21 de octubre 2026 en Colombia: La divisa internacional inicia la jornada al alza

El dólar estadounidense es la divisa más usada en la compra y venta del mercado internacional y desempeña un papel clave en productos como el café, el petróleo, las flores, entre otros. Es por ello que las variaciones de la moneda afecta en diferentes sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes grupos del país.

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Dólar hoy Banco de la Republica

Para este 21 de octubre, la monedea internacional comienza la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.163,76 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 20 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense comienza la jornada del miércoles al alza.

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Dólar TRM

Las casas de cambio en Colombia definen los valores de compra y venta de manera independiente. Para este 21 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3,151 - Venta a $3.238

Compran a $3,151 - Venta a $3.238 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.185 - Venta a $3.240

Compran a $3.185 - Venta a $3.240 Medellín: Compran a $3.070 - Venta a $3.182

Compran a $3.070 - Venta a $3.182 Pereira: Compran a $3.150 - Venta a $3.220

Antes de realizar cualquier operación de cambio recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas.

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Precio del euro hoy

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.561,08 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una perdida de $25,83 pesos colombianos, lo que representa una variación del 0.73%.

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Dólar canadiense hoy

El dólar canadiense es la moneda oficial únicamente en Canadá y cuenta con una historia que va desde el uso de naipes como dinero hasta monedas con nombres de animales. Para este lunes 21 de octubre, la divisa se encuentra con una cotización de $2.258,58 pesos colombianos, lo que, frente a su anterior informe, registró un crecimiento de $16,97 pesos colombianos, equivalente al 0,76%

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 108,29 dólares, lo que representa un decrecimiento del 0,45% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,32 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 107,70 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este miércoles, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 83.553,5 dólares, lo que representa una variación de 1.415,6 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda crece un 1,73%.

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