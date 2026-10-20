Dólar HOY 20 de octubre 2026 en Colombia: ¿la divisa cerca a los $3.100?

El dólar estadounidense es la moneda más recurrente en el mercado internacional y desempeña un papel clave en la importación y exportación de productos. De está manera, la variación afecta en distintos sectores de la economía colombiana, razón por la que su comportamiento es monitoreado diariamente por empresarios, ciudadanos e inversionistas.

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Valor dólar hoy Colombia

Para este 20 de octubre, la divisa internacional abre la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.156, 32 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Frente al reporte del 19 de octubre de 2026, se permite entender que el dólar estadounidense comienza la jornada del martes a la baja.

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Dólar hoy Banco de la Republica

En las casas de cambio los valores de compra y venta se definen de manera independiente. Para este 20 de octubre, las cotizaciones de las principales ciudades del país se encuentran de la siguiente manera:

Bogotá D.C.: Compran a $3,156 - Venta a $3.238

Compran a $3,156 - Venta a $3.238 Cali: Compran a $3.100 - Venta a $3.265

Compran a $3.100 - Venta a $3.265 Cartagena: Compran a $3.150 - Venta a $3.380

Compran a $3.150 - Venta a $3.380 Cúcuta: Compran a $3.185 - Venta a $3.240

Compran a $3.185 - Venta a $3.240 Medellín: Compran a $3.064 - Venta a $3.184

Compran a $3.064 - Venta a $3.184 Pereira: Compran a $3.170 - Venta a $3.250

Antes de realizar cualquier operación de cambio recuerde que el precio de venta suele ser mayor que el de compra; por ello se recomienda comparar las tasas.

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Euro hoy Colombia

El euro, moneda utilizada por los países que integran la eurozona y una de las divisas con mayor circulación en el comercio internacional, inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $3.540 pesos colombianos. Frente al cierre anterior, la divisa registró una perdida de $22,55 pesos colombianos, lo que representa una variación del -0.63%.

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Dólar australiano

El dólar australiano es la moneda oficial de Australia y se distingue a nivel mundial por ser el pionero en el uso de billetes de polímero, es decir, piezas de dinero fabricadas con un plástico especial y flexible en lugar de usar el papel tradicional de algodón. Inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $2.202,99 pesos colombianos. Lo que, en comparación con datos anteriores, representa un decrecimiento de $4,03 pesos colombianos y una variación del -0.18%.

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Petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para este martes, el barril de Brent abrió con una cotización de 109,89 dólares, lo que representa una alza del 0,15% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 111,96 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 109,04 dólares.

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Petróleo WTI

El petróleo West Texas Intermediate (WTI), uno de los principales referentes del mercadeo internacional, comienza la jornada con una cotización de 97,60 dólares por barril.

Frente al cierre anterior, el crudo registró un crecimiento de 0,23%. Para hoy 20 de octubre, se espera que alcance un precio máximo de 101,35 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se espera que sea de 98,07 dólares.

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Bitcoin hoy

Bitcoin es una criptomoneda descentralizada que no está respaldada por un banco central ni pertenece a un país en particular, y cuyo valor está determinado principalmente por la oferta y la demanda en los mercados.

Para la jornada de este martes, la cotización de Bitcoin frente al dólar estadounidense registra un valor de 81.643,9 dólares, lo que representa una variación de -450,9 dólares frente a los datos registrados. Con este comportamiento, la criptomoneda cede un 0,53%.

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