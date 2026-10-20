Salario mínimo: ¿Cuánto ha crecido en los últimos cinco años? Estimación salarial para el 2027

El salario mínimo en Colombia es uno de los comunicados económicos que más interesa, debido a su impacto en los ingresos de los hogares y en el costo de vida. Para la finalización de cada año, el Gobierno nacional se reúne con representantes del sector productivo, empleador, representantes de las centrales obreras y de los sindicatos, para definir el aumento salarial del año siguiente.

Desde 2022, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) en Colombia ha crecido $750.905, al pasar de $1.000.000 en 2022 a $1.750.905 en 2026. Para 2027, las primeras estimaciones apuntan a un ajuste de un dígito, aunque el porcentaje definitivo todavía no ha sido establecido.

Lea más: Salario mínimo 2027: “contemplamos propuesta de aumento de 38,5%”, Fabio Arias, expresidente de CUT

Salario mínimo 2022

Para el 2022, se fijó el salario mínimo mediante el Decreto 1724 del 15 de diciembre de 2021, con un incremento de dos dígitos, dejando los valores en:

Salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV): $1.000.000.

$1.000.000. Incremento: 10.07% respecto al salario de 2021 ($908.526).

10.07% respecto al salario de 2021 ($908.526). Auxilio de transporte: $117.172.

$117.172. Total (salario + auxilio de transporte): $1.117.172.

Le puede interesar: Salario mínimo: ¿Cuál ha sido el menor y mayor aumento en los últimos 30 años? Histórico

Salario mínimo 2023

El Decreto 2613 y 2614 del 28 de diciembre de 2022 fijó el crecimiento salarial del 2023, dejando los valores en:

Salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV): $1.160.000.

$1.160.000. Incremento: 16% respecto al salario de 2022.

16% respecto al salario de 2022. Auxilio de transporte: $140.606.

$140.606. Total (salario + auxilio de transporte): $1.300.606.

Más información: Salario mínimo 2027: ¿Hasta qué día hay plazo para que la mesa de negociación lo defina?

Salario mínimo 2024

Según el Decreto 2292 del 29 de diciembre de 2023, el salario mínimo para 2024 quedó establecido en los siguientes valores:

Salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV): $1.300.000.

$1.300.000. Incremento: 12.07% respecto al salario de 2023.

12.07% respecto al salario de 2023. Auxilio de transporte: $162.000.

$162.000. Total (salario + auxilio de transporte): $1.462.000.

Vea aquí: Salario mínimo 2027: ¿En cuánto quedaría si aumenta lo mismo que en 2026? Más del 20%

Salario mínimo 2025

Para 2025, el gobierno de Gustavo Petro fijó el salario mínimo mediante el Decreto 1572 de 24 de diciembre de 2024. Quedando en los siguientes valores:

Salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV): $1.423.500.

$1.423.500. Incremento: 9.54% respecto al salario de 2024.

9.54% respecto al salario de 2024. Auxilio de transporte: $200.000.

$200.000. Total (salario + auxilio de transporte): $1.623.500.

Más información: Salario mínimo 2027: ¿cuánto quedaría si la inflación cierra en 5 % o 6 %? Cifra aproximada

Salario mínimo 2026

Para 2026, el salario mínimo tuvo el crecimiento más alto de los años puestos en esta nota, de acuerdo con el Decreto 1469 de 2025. Estableciéndose en los siguientes valores:

Salario mínimo mensual legal vigente (SMLMV): $1.750.905.

$1.750.905. Incremento: 23% respecto al salario de 2025.

23% respecto al salario de 2025. Auxilio de transporte: $249.095.

$249.095. Total (salario + auxilio de transporte): $2.000.000.

Le puede interesar: Proyecciones del Salario Mínimo 2027 en Colombia: ¿En cuánto queda si sube el 7%? Análisis

Incremento salario mínimo 2027

Aunque el salario mínimo de 2027 todavía no tiene un valor definitivo, se ha comenzado a mencionar un posible aumento salarial del 7%, una cifra que estaría relacionada principalmente con las expectativas sobre el comportamiento de la inflación, que se proyecta al cierre del año en un rango cercano al 6,3% y 7%.

Sin embargo, este porcentaje todavía no es oficial y podría cambiar dependiendo de cómo cierre la inflación y las negociaciones entre los gremios. En caso de que el crecimiento fuese de 7%, el salario mínimo para 2027 podría quedar en $1.873.468, lo que representaría $122.563 más en comparación con el salario base de 2026.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: