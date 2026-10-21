Casas y apartamentos desde $36 millones en Colombia: ¿Dónde comprar? Este es el catálogo

Comprar una propiedad en Colombia por menos de $100 millones es una posibilidad que se puede explorar a través de plataformas inmobiliarias que reúnen diferentes tipos de inmuebles.

Una de ellas es Tu 360 Inmobiliario de Bancolombia, donde aparecen ofertas de lotes, apartamentos, oficinas y locales comerciales en distintas ciudades y municipios del país.

El catálogo incluye opciones con precios desde los $36 millones, una alternativa para quienes buscan adquirir vivienda, invertir en bienes raíces o comprar un terreno con un presupuesto limitado.

Sin embargo, antes de tomar una decisión, es importante revisar las características de cada inmueble, su ubicación, las condiciones de venta y la disponibilidad, pues los precios pueden cambiar conforme se concreten negocios o se incorporen nuevas propiedades.

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Inmuebles desde $36 millones: dónde están los lotes más económicos

Entre las alternativas disponibles en Tu 360 Inmobiliario se encuentran terrenos con precios inferiores a los $50 millones.

En Carmen de Apicalá, Tolima, se ofrece un lote de 74 metros cuadrados por aproximadamente $36 millones, siendo esta una de las opciones de menor valor mencionadas en el catálogo.

También aparece un terreno en Flandes, Tolima, cuyo precio ronda los $40 millones, aunque es fundamental verificar las condiciones urbanísticas y los usos permitidos antes de comprar.

La oferta incluye propiedades en otros municipios, con diferencias de precio que dependen de factores como el área, la ubicación y las características del terreno.

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Casas y apartamentos por menos de $100 millones en Colombia

Quienes buscan una vivienda construida también pueden encontrar alternativas por debajo de los $100 millones.

En Bogotá, el catálogo incluye un apartamento usado de 42,7 metros cuadrados , distribuido en dos habitaciones. Esta opción puede ser de interés para quienes buscan una propiedad en la capital con un presupuesto ajustado.

, distribuido en dos habitaciones. Esta opción puede ser de interés para quienes buscan una propiedad en la capital con un presupuesto ajustado. En Barranquilla, por su parte, se reporta un apartamento de 52 metros cuadrados y tres habitaciones por un valor cercano a los $95 millones.

Sin embargo, la ubicación, el estado de conservación, los costos de administración y los gastos asociados a la compraventa son aspectos que pueden influir en la decisión.

Locales comerciales y oficinas:

La plataforma también reúne inmuebles destinados a actividades comerciales y profesionales.

En Bello, Antioquia, y Bogotá aparecen locales comerciales con precios desde los $60 millones.

En Bogotá también se ofrecen oficinas de 18,6 metros cuadrados por aproximadamente $95 millones.

¿Cómo consultar el catálogo de Tu 360 Inmobiliario?

Las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma Tu 360 Inmobiliario para consultar las propiedades disponibles y comparar las alternativas de acuerdo con sus necesidades.

La herramienta permite filtrar los resultados por ubicación, categoría del inmueble, número de habitaciones, área, antigüedad y rango de precios. De esta manera, los usuarios pueden delimitar la búsqueda según su presupuesto y el tipo de propiedad que desean adquirir.

Es importante tener presente que los valores mencionados corresponden a las ofertas reportadas en el catálogo y pueden variar. La disponibilidad también está sujeta a cambios, por lo que se recomienda confirmar directamente las condiciones de venta antes de iniciar cualquier trámite.

Además del precio publicado, quienes estén interesados en comprar deben contemplar los gastos notariales, el registro y otros costos que puedan surgir durante el proceso de adquisición.