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19 oct 2026 Actualizado 16:34

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Economía

Actividad económica de Colombia cayó 0.04% en agosto de 2026, según confirmó el DANE

Las actividades primarias y secundarias reportaron un balance negativo

De acuerdo con cifras del DANE, para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). | Foto: Getty Images

De acuerdo con cifras del DANE, para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). | Foto: Getty Images / Anadolu

De acuerdo con cifras del DANE, para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una disminución de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). | Foto: Getty Images
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La actividad económica en Colombia registró una contracción en agosto de 2026.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reportó una variación anual de -0,04% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, cayeron 3,19% anual. Mientras tanto, las actividades secundarias asociadas a la industria manufacturera y la construcción retrocedieron 3,03%.

Más información: Actividad económica de Colombia cayó 0.04% en agosto de 2026, según confirmó el DANE

En contraste, las actividades terciarias, que agrupan sectores como comercio, transporte, servicios financieros, inmobiliarios, salud y educación, crecieron 1,10% frente a agosto de 2025, evitando una contracción más pronunciada de la economía.

Pese al resultado de agosto, el balance acumulado del año sigue siendo positivo. Entre enero y agosto de 2026, el ISE reportó un crecimiento de 2,27% frente al mismo período de 2025, aunque inferior al avance de 2,62% observado en igual lapso del año anterior.

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Luis Enrique Hurtado

Luis Enrique Hurtado

Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...

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