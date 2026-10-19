Actividad económica de Colombia cayó 0.04% en agosto de 2026, según confirmó el DANE
Las actividades primarias y secundarias reportaron un balance negativo
La actividad económica en Colombia registró una contracción en agosto de 2026.
El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reportó una variación anual de -0,04% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las actividades primarias, que incluyen agricultura, ganadería, pesca y explotación de minas y canteras, cayeron 3,19% anual. Mientras tanto, las actividades secundarias asociadas a la industria manufacturera y la construcción retrocedieron 3,03%.
Más información: Actividad económica de Colombia cayó 0.04% en agosto de 2026, según confirmó el DANE
En contraste, las actividades terciarias, que agrupan sectores como comercio, transporte, servicios financieros, inmobiliarios, salud y educación, crecieron 1,10% frente a agosto de 2025, evitando una contracción más pronunciada de la economía.
Pese al resultado de agosto, el balance acumulado del año sigue siendo positivo. Entre enero y agosto de 2026, el ISE reportó un crecimiento de 2,27% frente al mismo período de 2025, aunque inferior al avance de 2,62% observado en igual lapso del año anterior.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Luis Enrique Hurtado
Periodista con más de 20 años de experiencia. Me he especializado en radio y en macroeconomía. Premio...