Acero de China y Rusia vuelve a entrar al país sin arancel: PazdelRío pide reactivar impuesto de 35%

El sindicato de Acerías Paz del Río denuncia el despido de 60 empleados en las últimas semanas y anuncia nuevas movilizaciones ante la falta de respuesta de las autoridades.

Este lunes se venció el decreto que puso un arancel del 35% al acero, específicamente al alambrón, importado desde países con los que no se tiene TLC, es decir China y Rusia. Esto significa que ahora ese producto esencial para la construcción entra sin ese impuesto que estuvo vigente los últimos dos años años.

Ante ello, PazdelRío le pidió el Gobierno mantener el arancel para garantizar una competencia equitativa y proteger la industria nacional.

“No estamos solicitando un incremento arancelario. Nuestra petición es concreta: mantener el arancel vigente mediante un mecanismo diferente al decreto que rige hasta hoy, teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, ha contribuido a acercar las condiciones de competencia del alambrón importado a las del producto nacional”, afirmó Pedro Blanco, presidente ejecutivo de PazdelRío.

La siderúrgica aseveró que ha contribuido a mitigar las distorsiones del mercado internacional del acero y a promover condiciones de competencia más equitativas, en beneficio de la producción nacional, el empleo, los encadenamientos productivos y la soberanía industrial del país.

¿Qué pasa si no se reactiva el arancel?

La compañía explicó que, de no mantenerse un arancel equivalente, Colombia se alejaría de las decisiones adoptadas por sus socios comerciales y grandes economías como Estados Unidos, Canadá, Brasil, México, los países de la Unión Europea e India, que mantienen activas medidas arancelarias para responder a las distorsiones del mercado siderúrgico internacional, incluidos los efectos de los subsidios y las prácticas de comercio desleal.

“Esto dejaría las puertas del mercado colombiano abiertas a las importaciones de acero provenientes de países sin TLC, en detrimento de los productores nacionales, el empleo local y la seguridad de los colombianos”, remató la empresa

Hay que recordar que el alambrón es un insumo esencial para la construcción y múltiples industrias. Este representa el 40% de la producción total de PazdelRío, lo cual equivale a alrededor del 50% del alambrón que se comercializa en Colombia, por lo que mantener condiciones de competencia equilibradas es clave para preservar la capacidad industrial y el abastecimiento local.