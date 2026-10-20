Detenidos en Cataluña dos yihadistas seguidores del Dáesh

La investigación que ha permitido la detención de estas dos personas ha contado con el apoyo internacional del Federal Bureau of Investigation (FBI), según informa este martes la Policía Nacional en un comunicado.

Los dos detenidos, acusados de los delitos de adoctrinamiento y capacitación terrorista, estaban inmersos en un severo proceso de radicalización en los postulados violentos del Dáesh, lo que suponía un riesgo para la seguridad nacional.

En concreto, los dos hombres consumían abundante contenido yihadista y accedían de forma sistemática y reiterada a repositorios web yihadistas radicales de la organización Dáesh.

Webs de radicalismo islámico

Fruto de la cooperación internacional, se alertó sobre la presencia en la provincia de Tarragona de un individuo afín a los postulados del Estado Islámico con una intensa actividad de radicalización.

Los agentes especializados en información desarrollaron una investigación en la que constataron que el principal sospechoso accedía de forma sistemática a plataformas y distintos repositorios webs con contenido yihadista radical.

El investigado, además, extremaba tanto física como virtualmente las medidas de seguridad para no ser detectado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

A raíz de estos hallazgos, la policía relacionó a este hombre con una segunda persona, quien también realizaba estas búsquedas radicales, algunas de ellas enfocadas a un posible viaje a un país de Oriente Medio con el objetivo de realizar la yihad violenta.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) y la Brigada Provincial de Información de Tarragona.