Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

14 oct 2026 Actualizado 13:37

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Manuel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer por injuria y calumnia

El español aseguró que desconoce las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad “de manera tan irracional”.

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF

Eva Ferrer, consejera para la Reconciliación. Foto: ICBF
Añadir Caracol Radio en Google

El español Manuel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer por injuria y calumnia.

“Durante los últimos 25 años ha sido una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional”.

Noticia en desarrollo.

Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado