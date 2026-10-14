Manuel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer por injuria y calumnia
El español aseguró que desconoce las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad “de manera tan irracional”.
El español Manuel Grau anunció acciones legales contra Eva Ferrer por injuria y calumnia.
“Durante los últimos 25 años ha sido una de mis mejores amigas, vínculo que se extiende a miembros de su familia. Desconozco las motivaciones de fondo que la llevan a faltar a la verdad de manera tan irracional”.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...