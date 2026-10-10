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10 oct 2026 Actualizado 17:57

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Política

“Se acabó el tiempo de jugar a los congelados”: De la Espriella lanzó nueva advertencia a criminales

El mandatario lanzó este ultimátum desde Cartagena, en medio de la conmemoración del Día Cívico del Veterano.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.
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El presidente Abelardo de la Espriella visitó este sábado la Base Naval ARC Bolívar, en Cartagena, con el fin de conmemorar el Día Cívico del Veterano. En medio de su discurso, se refirió una vez más a su ofensiva contra los grupos armados y terroristas y al ofrecimiento que les ha hecho de someterse a la justicia.

“Tienen abierta la posibilidad de abandonar las armas, someterse a la justicia y responder por sus crímenes ante los jueces de la República. Se acabó el tiempo de jugar a los congelados”, manifestó el jefe de Estado.

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Según De la Espriella, quienes insistan en cometer crímenes, secuestros, ataques a la población civil, reclutamiento de menores de edad, extorsiones y minería ilegal, tendrán que enfrentarse a una acción implacable de la fuerza pública. “No habrá descanso en esa tarea”, agregó.

Además de este anuncio, el mandatario se refirió a la situación actual de los veteranos de la fuerza pública. En medio de la jornada, de hecho, condecoró a varios militares y policías y a un teniente que combatió en Corea.

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En cuanto a medidas puntuales para este sector, el presidente señaló que ordenó la creación de un banco de talentos para que los veteranos obtengan opciones reales de trabajo digno. Según explicó, el valor de quienes fueron militares o policías no termina cuando cuelgan el uniforme y, por el contrario, pueden ser “reclutados” una vez más para que aporten en diversos frentes.

El presidente agregó que en este momento hay más 70.000 veteranos acreditados a los que se espera impactar positivamente con su apuesta.

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