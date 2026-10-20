Cierran servicio de urgencias del Hospital de Kennedy en Pereira por presencia de aguas residuales

Pereira

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social de Pereira, luego de una visita de inspección realizada tras las quejas presentadas por habitantes del sector, que alertaron sobre las condiciones en las que se estaba prestando la atención médica.

Durante la revisión, las autoridades sanitarias identificaron deficiencias en el manejo y disposición de aguas residuales, situación que representa un riesgo para pacientes, trabajadores de la salud, acompañantes y comunidades cercanas.

Como resultado, se ordenó la suspensión total del servicio de urgencias, mediante una medida sanitaria de seguridad, al evidenciarse incumplimientos de las disposiciones técnicas relacionadas con el saneamiento básico.

¿Dónde serán atendidos los pacientes?

La ESE Salud Pereira informó que activó un plan de contingencia para garantizar alternativas de atención mientras se realizan las intervenciones necesarias.

Los ciudadanos que requieran servicios de urgencias podrán acudir a instituciones como el Hospital Universitario San Jorge, las clínicas Comfamiliar, Pinares Médica y Los Rosales, así como a las unidades intermedias del Centro y San Joaquín, de acuerdo con la disponibilidad y complejidad de cada caso.

En Kennedy se mantendrá un punto de clasificación de pacientes o triage, ubicado en el ingreso por consulta externa, para orientar a quienes lleguen solicitando atención.

También funcionará un consultorio de atención de consulta al día, de lunes a domingo, entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Los pacientes que requieran traslado a otra institución serán remitidos mediante el servicio de ambulancia disponible. Diana Milena Castaño, gerente de la ESE Salud Pereira, indicó que la entidad aclaró que el cierre no implica la suspensión completa de las actividades del hospital.

“Es así como dejan una medida de clausura temporal total del servicio de urgencias de la Unidad Intermedia de Kennedy. Para ello la acatamos de manera inmediata y es como así emitimos plan de contingencia manifestando que la población aledaña puede hacer consulta de los servicios de urgencias en infraestructuras cercanas”, expresó la gerente.

Los servicios de hospitalización, consulta externa, rayos X, odontología y entrega de medicamentos seguirán prestándose con normalidad, mientras se adelantan los trabajos para solucionar las deficiencias sanitarias.

Adicionalmente, la ESE informó que reforzó con personal de salud sus otros 18 puntos de atención en Pereira, con el propósito de responder a la demanda de usuarios durante la contingencia.

Según la entidad, los problemas en la red de aguas residuales están relacionados con las afectaciones que sufrió la infraestructura hospitalaria durante el terremoto del 10 de agosto.

Por ahora, no se ha establecido una fecha para la reapertura del servicio de urgencias de Kennedy. Su funcionamiento dependerá de las reparaciones necesarias y del cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas por las autoridades.