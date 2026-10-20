Estudios técnicos definirán el futuro del edificio de la Gobernación de Risaralda tras el terremoto

Pereira

La Gobernación de Risaralda espera los resultados de los estudios técnicos para definir cómo se recuperará el Palacio Gris, su sede principal en Pereira, que sufrió afectaciones en vigas, columnas, fachada y zonas superiores tras el terremoto del pasado 10 de agosto, daños que obligaron a suspender las actividades administrativas en el inmueble y trasladar temporalmente varias dependencias.

Actualmente se adelantan estudios de patología y vulnerabilidad sísmica, además de pruebas de esclerometría que permitirán conocer con mayor precisión las condiciones de la edificación.

Por ahora, no existe un informe oficial que determine si será necesaria una repotenciación estructural o una intervención de mayor alcance, por lo que las decisiones dependerán de las conclusiones de los especialistas, cuya primera etapa podría tardar entre tres y cuatro meses.

“Hoy de manera oficial o de manera institucional todavía no se tiene un informe técnico que permita determinar las acciones a seguir con relación a la intervención física que requiera el edificio de la Gobernación de Risaralda”, expresó el secretario administrativo del departamento, Jorge Alirio Soto Carvajal.

De acuerdo con las estimaciones preliminares, la recuperación del edificio podría costar cerca de $220.000 millones y las obras no tardarían menos de dos o tres años, debido a la complejidad de la intervención.

La intervención del Palacio Gris hace parte de las necesidades de recuperación de la infraestructura pública departamental, cuyo costo se calcula en alrededor de $330.000 millones, sin incluir las instituciones educativas. Ante esta magnitud, la Gobernación plantea la necesidad de gestionar recursos del Gobierno Nacional para avanzar en la recuperación de los bienes afectados por el sismo.