Integrantes del Cuerpo de Bomberos De Pereira están protestando por pagos pendientes

Pereira

Una jornada de manifestaciones protagonizada por varios integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira puso sobre la mesa una serie de reclamaciones laborales relacionadas con el pago de horas extras, condiciones salariales y dotación. Ante las protestas, la Alcaldía aseguró que las solicitudes están siendo revisadas y que la atención de emergencias en la ciudad no se ha suspendido.

Los bomberos que están protestando exigieron respuestas frente al pago de horas extras correspondientes a 2025 y 2026, así como el cumplimiento de compromisos laborales pendientes.

Entre las reclamaciones también se encuentran la nivelación salarial, el reconocimiento de la prima de alto riesgo, ajustes en la nómina, entrega de dotación integral y cumplimiento de acuerdos sindicales.

Los manifestantes cuestionaron que estas situaciones continúen pendientes después de la labor que desempeñaron durante la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto, cuando participaron en rescates, atención de emergencias y remoción de escombros.

Alcaldía responde a las reclamaciones

Frente a la situación, Alejandro Arango, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira, explicó, a través de la comunicación de la Alcaldía, que el reconocimiento de las horas extras requiere una revisión cronológica, documental y probatoria.

Según la administración municipal, este procedimiento permitirá verificar los tiempos efectivamente laborados y los soportes correspondientes antes de realizar los pagos, garantizando que se ajusten a la normativa vigente.

“Quiero darle un mensaje de tranquilidad a los pereiranos, el servicio de bomberos no se ha detenido, nuestros hombres y mujeres continúan comprometidos con la protección de la vida y los bienes de la ciudad”, expresó Arango.

Asimismo, indicó que los vehículos destinados a la atención de emergencias se encuentran al día en sus mantenimientos.

Por ahora, las reclamaciones laborales continúan siendo motivo de inconformidad entre los manifestantes, mientras se espera que las revisiones anunciadas permitan establecer los valores pendientes y avanzar en una solución.