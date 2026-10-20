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20 oct 2026 Actualizado 12:16

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Pereira

Risaralda pide más tecnología y vehículos para reforzar la seguridad al occidente del departamento

Las autoridades le expresaron al Gobierno Nacional la necesidad de fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en límites con el Chocó.

Foto: Octava Brigada del Ejército Nacional.

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Risaralda

Desde la Secretaría de Gobierno departamental se trabaja en tres líneas principales, entre ellas una mayor presencia institucional en el territorio y una articulación permanente con la Policía Metropolitana, la Policía de Risaralda, el Ejército y los organismos de investigación, apoyada en el análisis de cifras e indicadores que permitan tomar decisiones de acuerdo con las condiciones de cada municipio y hacer seguimiento a los resultados de las estrategias implementadas.

Entre las necesidades que serán planteadas a la Nación están la incorporación de radios satelitales, drones y otras herramientas tecnológicas para labores de investigación, además del fortalecimiento del parque automotor destinado a las zonas rurales, especialmente en el occidente de Risaralda, donde se requieren vehículos con características especiales, que permitan a la Fuerza Pública ingresar a sectores de difícil acceso y mantener una presencia más efectiva.

“Ya tenemos los reportes del ejército, del coronel Palomino, algunas necesidades de la policía metropolitana, de la Deris que permitan complementar esas necesidades y que gracias a la ayuda del gobierno nacional se puedan materializar para poder garantizar la seguridad en el departamento de Risaralda”, indicó el secretario de gobierno, Maicol Lopera.

La apuesta de Risaralda es que el respaldo institucional anunciado por el Gobierno Nacional se traduzca en herramientas, tecnología, movilidad y recursos concretos para la Fuerza Pública, de manera que las capacidades actuales puedan fortalecerse y se garantice una mayor presencia en los territorios, especialmente donde las condiciones geográficas dificultan la atención de las autoridades, mientras los comités técnicos permitirán definir las prioridades y hacer seguimiento a los indicadores de seguridad del departamento.

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