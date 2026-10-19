MinJusticia pidió a la Fiscalía profundizar investigación por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El Ministerio de Justicia solicitó formalmente a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, profundizar la investigación por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y verificar las recientes revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político.

En una carta fechada el 19 de octubre de 2026, la cartera pidió esclarecer toda la cadena de responsabilidades, más allá de quienes habrían participado directamente en el homicidio. El documento plantea que la investigación debe establecer “quién dio la orden, quién la transmitió, quién consiguió el dinero, quién facilitó la ejecución y si alguien se valió de su posición o de recursos públicos para hacer posible este asesinato”.

La solicitud se conoce después de que Tarazona divulgara mensajes que, según explicó, recibió y posteriormente entregó a las autoridades. En esas comunicaciones se menciona al exrepresentante a la Cámara Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, y se afirma que se estaría organizando un atentado cuya orden habría provenido del Senado.

Frente a estos señalamientos, el Ministerio advirtió que es necesario comprobar “su autenticidad, origen, fecha, contexto y veracidad”. También recordó que Albán y el partido Comunes han rechazado las acusaciones.

Posibles nexos con la Segunda Marquetalia

La carta también hace referencia a una entrevista concedida por Tarazona a María Isabel Rueda, publicada por El Tiempo el 18 de octubre, en la que mencionó información que relacionaría a Enrique Marulanda, señalado por ella como hijo de Manuel Marulanda Vélez, alias ‘Tirofijo’, con la orden material del crimen y la coordinación de su ejecución.

En ese contexto, el Ministerio pidió verificar la identidad y eventual participación de las personas mencionadas, así como posibles vínculos con alias ‘John 40’, la Segunda Marquetalia y una presunta explotación minera ilegal en Vaupés o Guainía. También solicitó establecer la procedencia de los recursos utilizados en el atentado y contrastar versiones sobre eventuales apoyos provenientes de Venezuela.

Entre las solicitudes también figura reconstruir los contactos, pagos y comunicaciones entre quienes habrían planeado, financiado y ejecutado el asesinato, además de examinar posibles responsabilidades de servidores públicos o particulares.

Piden verificar todas las pistas

El Ministerio solicitó revisar los mensajes, correos, fotografías y demás elementos entregados por Tarazona, así como preservar las pruebas y garantizar la seguridad de testigos e investigadores. Además, planteó evaluar una eventual remisión de elementos a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que examine la competencia frente a Albán.

La cartera reconoció los avances de la Fiscalía, incluidas las capturas, judicializaciones y condenas, pero insistió en que deben agotarse las líneas de investigación con respaldo probatorio.

“No estoy pidiendo que se condene a nadie desde un titular, ni que las versiones periodísticas se conviertan en sentencias”, señala la carta, que concluye con un llamado a establecer quién ordenó y financió el magnicidio cometido en 2025.

Miguel Uribe Turbay fue atacado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y murió el 11 de agosto de ese año.

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