Valid, empresa brasileña, anunció intención de entrar a Colombia con alianzas locales

Colombia

Leandro Castro, director y vicepresidente de Gobierno de la compañía brasileña Valid, empresa especializada en soluciones de identidad, seguridad y tecnología, pasó por los micrófonos de Caracol Radio y habló de sus intenciones de ingresar al mercado colombiano con alianzas locales y lo relevante para que esto se logre.

De esta forma, Castro inició su intervención subrayando que en Valid el principal activo es la confianza “en diferentes mercados”, tanto privados como públicos.

“No hay solución mundial que se quede bien en América Latina sin que tengamos la sensibilidad de entender los desafíos de la región. Tenemos una oportunidad no solo en una dirección, sino de aprendizaje desde todos los lados”, agregó.

¿Qué es Valid?

En esa línea, el funcionario de esta compañía explicó que Valid lleva casi 70 años en el mercado y que, adicionalmente, cuenta con el capital abierto en la Bolsa de Valores de Brasil.

“Es una empresa muy poco conocida por las personas, pero es seguro que todos nosotros tenemos algo que Valid ha hecho”. Cosas como transacciones bancarias y el uso de la tecnología en dispositivos celulares son algunos de los ejemplos en donde esta empresa tiene presencia en Brasil.

Ahora, según expresó, estas mismas operaciones son en las que Valid busca tener operación en nuestro país. “Es lo que creemos que también podemos entender y, quizá, cooperar en Colombia”.

Sus líneas de negocios

Por otro lado, Castro explicó que Valid cuenta con tres líneas de negocio:

La primera es la telefonía, en donde, según dijo, es un mercado global ya que el negocio se basa en la e-SIM

La segunda tiene que ver con el sector financiero con las tarjetas de los bancos por medio de tarjetas digitales.

Y la tercera es que son los responsables “por casi 70% de la emisión de documentos oficiales, es decir, identidad nacional”, de Brasil.

¿Por qué expandirse en América Latina?

Ahora, desde otro aspecto, Castro enfatizó en que en esta región “hay algo”. Relató que, en materia de transformación digital y tecnológica, “las particularidades y características de América Latina son muy diferentes al resto del mundo”.

“El aprendizaje y la cultura que tenemos hoy, aplicada a nuestra tecnología, pueden aproximarnos a otros países y mejorar la experiencia, con seguridad, en Latinoamérica”, complementó.

Esta experiencia, puntualmente, relacionada con seguridad e interacción financiera, e innovación tecnológica.

¿Por qué entrar al mercado colombiano?

En este apartado Castro explicó que, en general, “hay un tema de la parte tecnológica. Es algo que por más que se vea como principal desafío, no necesariamente lo es. La tecnología está disponible sea con Valid o no, la cuestión es cómo esta tecnología es aplicada, eso sí es importante”.

En esa línea, enfatizó en que en Colombia hay una oportunidad con tres conceptos importantes, más allá del aspecto tecnológico.

“Lo que vemos es que en Colombia han cambiado mucho la manera en cómo están tratando de solucionar problemas de la realidad y esto tiene una misma característica: tener al Gobierno, al privado y a la academia cerca. Esa es la mayor oportunidad que tiene Colombia, y el momento es muy oportuno”, dijo.

Y agregó: “La armonía entre estos tres actores es fundamental para que la mejor entrega llegue a la sociedad y creo que hoy en Colombia sí hay una búsqueda por este equilibrio”.

Explicando, al tiempo, que este es el motivo por el cual buscan entrar al país.

La seguridad digital

En esa línea, se refirió a otro concepto clave que, para ellos como empresa, es vital: trabajar en seguridad digital.

“Para nosotros las políticas de gobernanza de los datos es, también, garantizar la seguridad de los datos. No tiene valor seguir una gobernanza correcta, si no tiene inversión, por ejemplo, en ciberseguridad, si todos los datos de la sociedad van a una dark web”, dijo.

En esa línea, reveló que desde ya está adelantando una alianza en la materia en Colombia porque, según dijo, creen “mucho que la tecnología no es desarrollar todo de cero, sino de, también, aprovechar lo que ya está hecho”.

“En Colombia creemos que sí, tenemos mucha tecnología, pero si entramos a un país se debe entender cómo funciona la cultura local. Es muy importante tener alianzas en cada país en el que tenemos actuación”, concluyó.