Colombia y Ecuador realizan jornada binacional de salud y actividades humanitarias en Ipiales

La Fuerza Aérea Colombiana y los Ejércitos de Colombia y Ecuador se unieron para desarrollar una Jornada de Apoyo al Desarrollo Binacional en Ipiales, Nariño, con servicios médicos gratuitos, entrega de medicamentos y actividades humanitarias dirigidas a las comunidades más vulnerables de ambos países. El coronel Iván Sánchez, de la Fuerza Aérea Colombiana, explicó que la institución espera superar las 1.500 personas atendidas durante la jornada realizada hace un año en este municipio fronterizo.

La actividad se desarrolla los días 16, 17 y 18 de octubre en la Institución Educativa Sucre, en Ipiales, y el Puente Internacional de Rumichaca, como parte de un esfuerzo conjunto entre instituciones colombianas y ecuatorianas para acercar servicios esenciales a los habitantes de la frontera.

“Hoy vinimos a la población de Ipiales por segunda vez. Estuvimos hace un año, donde atendimos 1.500 personas. Esperamos atender mucho más que el año pasado”, señaló el coronel Sánchez, quien destacó la participación de médicos ecuatorianos, profesionales del departamento de Nariño y personal de salud trasladado desde Bogotá.

La Fuerza Aérea dispuso dos vuelos en aeronaves Boeing 737 para transportar a 120 personas y cuatro toneladas de carga desde Bogotá, además de la logística necesaria para desarrollar la jornada. Entre las especialidades médicas disponibles se encuentran medicina familiar, medicina general, ginecología, pediatría, medicina interna, psicología, fisioterapia, odontología, optometría, fonoaudiología, nutrición y enfermería, así como la entrega de medicamentos.

Uno de los servicios destacados es la atención odontológica, para la cual se habilitó un consultorio con 18 odontólogos. También se ofrecen procedimientos como electrocardiogramas, pruebas rápidas de VIH, pruebas de aliento para detectar Helicobacter pylori y exámenes de sangre oculta en heces.

El coronel Sánchez indicó que la medicina familiar, la odontología y la optometría son las especialidades más solicitadas en estas jornadas. Según las cifras entregadas por el oficial, durante 2026 la Fuerza Aeroespacial Colombiana ha realizado aproximadamente 35 actividades de apoyo al desarrollo en distintas regiones del país, con cerca de 25.000 personas atendidas.

La jornada binacional cuenta con la participación de la Vigésima Tercera Brigada del Ejército Nacional, la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales, las secretarías de Salud de Ipiales y Tulcán, la Cámara de Comercio y la Fundación Arturo Calle, entre otras entidades públicas y privadas.

Mientras la atención médica se concentra el viernes 16 y el sábado 17 de octubre en la Institución Educativa Sucre, el Puente Internacional de Rumichaca tendrá oferta institucional, orientación sobre programas y servicios, vacunación de perros y gatos y actividades recreativas para niños y jóvenes. El domingo 18 continuará la oferta institucional en Rumichaca, de 7:00 a. m. a 12:00 del mediodía, sin atención médica en la institución educativa.

Por su parte, el Gaula Militar Nariño participa con acciones de prevención de la extorsión y el secuestro mediante la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, e informa a los ciudadanos sobre la línea gratuita 147 para denunciar estos delitos.

La iniciativa busca fortalecer la cooperación entre Colombia y Ecuador y facilitar el acceso a servicios de salud y atención institucional para las comunidades fronterizas. El viernes la jornada se extenderá de 12:00 del mediodía a 5:00 p. m., mientras que el sábado la atención será de 7:00 a. m. a 5:00 p. m.