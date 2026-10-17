Científicos revelaron todo lo que hay detrás del cacho del narval: no es un cuerno y tiene cemento

Imagen de referencia de un narval. Foto: Getty Images. / dottedhippo

Son cientas de miles las especies de animales, por no decir que millones, que han habitado el planeta Tierra en donde, hoy por hoy, es el ser humano el que lo domina.

De esta forma, cada ser vivo, dependiendo de los ecosistemas que habitó o que, ahora, habita, ha desarrollado una serie de características peculiares que lo ayudan a sobrevivir en ese mismo.

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Veneno, luz propia, velocidad, tamaño, visión y cuernos son algunos de estos, como el caso del narval, una especie de ballena de la cual, recientemente, científicos revelaron cómo es que se forma su peculiar cuerno que le ha valido el apodo del ‘Unicornio del Ártico’, aunque realmente no es un cuerno.

El narval y su peculiar ‘cuerno’

Según relata la reconocida revista National Geographic, desde el siglo XVI se “difundió la creencia de que en aguas del Ártico había unicornios marinos que atacaban a los navíos"; sin embargo, la ciencia logró estipular que se trataba de narvales, animales que, como se explicó, cuentan con un gran cuerno en la frente

“Cuando son adultos, los narvales pueden llegar a medir hasta cinco metros de longitud y viven mayoritariamente en las frías aguas árticas de Canadá, Groenlandia y Rusia“, explicó NatGeo.

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Lo curioso del animal es, precisamente, su cuerno. Para que los científicos recientemente revelaran cómo es que este se forma, pues es recto, pero crece en forma de espiral, se basaron en los dos componentes que lo crean. Le contamos.

Así se forma, pero no es cuerno en realidad

Los científicos usaron una nueva técnica de rayos X en 3D, incluído un acelerador de partículas europeos conocidos como sincrotrones, que se aplicó a unos cuernos de este animal.

Pero ahí apareció lo relevante, la realidad es que esto no es cuerno, sino un diente. Está compuesto por dos tejidos, en su interior, por dentina; en su exterior, por cemento. Sí, como lo lee, cemento.

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Los investigadores descubrieron que, a escala molecular, la dentina forma una espiral que gira hacia la derecha y el cemento forma otra, pero que gira a la izquierda.

“Esta doble hélice podría explicar su resistencia y flexibilidad. Las dos estructuras compensan los esfuerzos que soporta el colmillo mientras el animal nada y evitan que se curve”, agregó la revista.

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Y agregaron: “Con más de diez millones de conexiones nerviosas, el colmillo del narval puede detectar cambios en la temperatura, la salinidad y las partículas del agua".

Esto reveló la revista National Geographic:

Vea fotos de un narval:

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