Más de 400 pacientes habrían fallecido en el HUEM de Cúcuta por demoras administrativas de EPS

Cúcuta

Caracol Radio conoció en primicia que, a septiembre del 2026, más de 400 pacientes han fallecido en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, por presuntas demoras administrativas de sus EPS para poder continuar con sus respectivos tratamientos médicos.

La denuncia la dio a conocer Aristides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte, quien aseguró que estas personas esperaban autorizaciones, remisiones o traslados, para continuar con sus tratamientos médicos.

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“Yo sí quiero resaltar, y que quede muy claro, que no son negligencias médicas, son negligencias administrativas de las diferentes EPS que no hacen la evolución, no hacen la referencia a estos pacientes que necesitan unos traslados a cuarto nivel o a servicios que el hospital nuestro no presta, igual que a las unidades de cuidados intensivos”, dijo el veedor de salud a Caracol Radio.

Hernández resaltó que, lo más preocupante es que dichas muertes se están convirtiendo en “un número más”.

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Críticas al plan de choque del Gobierno Nacional

Para el presidente de Asintraser Salud Norte, es lamentable que el anuncio de plan de choque que hizo el actual Gobierno Nacional, no ha logrado frenar estas muertes.

“No vemos nada con el famoso plan de choque que anunció el señor Abelardo de la Espriella, que sólo ha servido para que la gente cree expectativas, pero en verdad en los ya casi tres meses de este gobierno no vemos una solución aparente, pero sí como te digo, van incrementando los fallecidos por esta falta de oportunidad de servicios en otros niveles. Estas personas lamentablemente perdieron la vida a la espera de esos trámites administrativos”.

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Según datos conocidos por Caracol Radio, con corte al 27 de septiembre del 2026, 433 personas han fallecido en el HUEM de Cúcuta por dichas demoras administrativas de las EPS. Información que fue confirmada por Hernández.

Coosalud: 28 casos.

ComfaOriente: 71 casos.

Migrantes: 96 casos.

Nueva EPS: 238 casos.

256 pacientes esperan traslados en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta

La preocupación es mayor al conocerse que al menos 256 pacientes se encuentran a la espera de gestiones por entidad, para continuar con sus tratamientos médicos.

Coosalud: 26 pacientes.

ComfaOriente: 37 pacientes.

Migrantes: 63 pacientes.

Nueva EPS: 130 pacientes.

“Tenemos 256 personas varadas. Están varados allí esperando un traslado a otro nivel”, explicó.

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¿Qué ha pasado con las deudas de las EPS?

De acuerdo con Hernández, las deudas continúan vigentes, representando esto un riesgo financiero para la entidad.

“Ha mejorado el giro directo de Nueva EPS, que es el que nos ha venido dando un poquito de respiro, pero vamos acumulando una deuda de esta vigencia que también nos trae bastante acosados y por eso el hospital todavía está en plan de contingencia”.

Aristides Hernández, presidente de Asintraser Salud Norte resaltó que esta cifra puede duplicarse, teniendo en cuenta las crisis que viven los hospitales de Ocaña y Pamplona, así como las clínicas privadas del departamento.