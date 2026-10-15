Fenalco destaca oportunidades comerciales entre Norte de Santander y el estado Táchira, Venezuela

Cúcuta

La semana del 13 al 16 de octubre ha estado marcado por grandes eventos nacionales e internacionales, que buscan promover a Cúcuta y Norte de Santander e incluir a la región en la agenda nacional.

El Encuentro Regiones Santanderes, así como el Gran Encuentro de la Frontera y la II Cumbre Internacional del Agua del Gran Santander, han marcado la agenda de la región, con temas como la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026 - 2030, las relaciones comerciales binacionales y el cuidado de las fuentes hídricas que comparten Colombia y Venezuela.

Ante esto, Fenalco en Norte de Santander resalta la oportunidad que representan la realización de estos eventos en la ciudad de Cúcuta.

“La expectativa principal es que los nortesantandereanos abramos los ojos. Tenemos una gran oportunidad con nuestro vecino país y en estos eventos nos muestran esas oportunidades”, dijo Juan Diego Mantilla, Director Ejecutivo de Fenalco en Norte de Santander, a Caracol Radio.

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Encuentro de Fronteras: una apuesta por la reactivación económica de Cúcuta

Frente al Gran Encuentro de la Frontera, Visión Frontera 2026, evento que reúne a diferentes sectores económicos de Norte de Santander y el estado Táchira, en Venezuela, Mantilla destacó la oportunidad comercial que este representa para la región, permitiendo fortalecer vínculos entre ambos países y promover las condiciones para un intercambio de bienes y servicios.

“Es un gran evento en su quinta versión y vienen también desde Venezuela, hay rueda de negocios, se espera que se hagan unos cierres importantes que ayuden a dinamizarla economía del país”.

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El Gran Santander concretó 21 propuestas para el desarrollo regional

Así mismo, Mantilla indicó que tras participar en las mesas de trabajo para la construcción del Plan de Desarrollo 2026 - 2030, el Gran Santander logró concretar 21 propuestas que se consideran prioritarias para el desarrollo de la región.

“Lo más importante, 1.500 personas de diversos sectores, gremios, personas del común, personas del barrio, nos pusimos de acuerdo para entender lo que requiere nuestro Gran Santander para crecer”, expresó.

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Enfatizó que, entre las principales necesidades que tiene esta región, está la conectividad vial, tanto hacia el centro del país, como hacia Venezuela.

Fenalco invita a los venezolanos a regresar a Cúcuta

Finalmente, Mantilla aprovechó la oportunidad para invitar a los ciudadanos venezolanos a visitar la ciudad de Cúcuta.

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“Vengan, vengan, que los esperamos con los brazos abiertos”, manifestó el director ejecutivo de Fenalco Norte de Santander. “Vengan, disfruten de esta ciudad, que todos los estamos esperando”.

Lo anterior después de las múltiples quejas recibidas desde el vecino país donde se dan a conocer presuntos malos procedimientos por parte de las autoridades de tránsito del área metropolitana de Cúcuta contra vehículos de placas venezolanas.