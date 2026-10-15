El Carmen suspende clases presenciales el 15 y 16 de octubre por emergencia de orden público

Institución Educativa Enrique Pardo Farelo del municipio de El Carmen, en Norte de Santander. / Foto: Redes sociales de la institución educativa.

Norte de Santander

Nuevamente la crisis de orden público en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, afecta el normal desarrollo de las actividades. La Institución Educativa Enrique Pardo Farelo anunció la suspensión temporal de las clases presenciales para los días jueves 15 y vienes 16 de octubre. Lo anterior teniendo en cuenta la presencia de posibles artefactos explosivos en el casco urbano.

La decisión atiende las orientaciones de la circular 0180 de la Secretaría de Educación.

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“La Institución Educativa Enrique Pardo Farelo informa a toda la comunidad educativa que, ante la emergencia generada por la alteración del orden público y la posible presencia de elementos explosivos en la zona urbana del municipio de El Carmen, y atendiendo las orientaciones de la Circular 0180 de la Secretaría de Educación, el comunicado de la Administración Municipal y el Plan Escolar de Gestión del Riesgo institucional, se suspenden las clases presenciales los días 15 y 16 de octubre de 2026, como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de nuestros estudiantes”, dijo la institución en un comunicado a la opinión pública.

Las clases continuarán desde casa

Tras lo anterior, la Institución Educativa indicó que las clases continuaran de manera virtual, desarrollando la estrategia Escuela en Casa y Aprendizaje Remoto, con el fin de garantizar la continuidad del proceso educativo.

“Durante estos días se desarrollará la estrategia Escuela en Casa y Aprendizaje Remoto, a través de los grupos de WhatsApp y las guías de trabajo, siguiendo las orientaciones de los docentes para dar continuidad al proceso educativo”.

Recomendaciones de seguridad

Así mismo, la Institución Educativa entregó recomendaciones de seguridad para las familias, principalmente para el cuidado de los menores que no asistirán a clases presenciales.

Mantener a los niños, niñas y adolescentes en casa, bajo el cuidado de un adulto responsable.

Evitar la circulación de menores por el casco urbano mientras persista la situación de riesgo.

mientras persista la situación de riesgo. No acercarse, tocar ni manipular objetos sospechosos o posibles elementos explosivos. Aléjese del lugar y reporte la situación a las autoridades competentes.

Aléjese del lugar y reporte la situación a las autoridades competentes. Atender las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales institucionales.

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Elementos sospechosos abandonados en El Carmen

Durante los últimos días, al menos dos elementos sospechosos han sido abandonados en el casco urbano del municipio de El Carmen, en Norte de Santander.

El primero es una caja, con aparentes cables, que fue abandonada en el sector conocido como La Terraza.

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Días después, el pasado lunes festivo, un cilindro pintado con los colores negro y rojo, fue abandonado a escasos metros de la entrada principal al casco urbano de este municipio.

Desde la Alcaldía se informó que se han adelantado los Consejos de Seguridad correspondientes por estos hechos que amenaza a la población civil y se espera el actuar de las autoridades para verificar la posible presencia de explosivos en estos elementos y su respectivo retiro de la zona.