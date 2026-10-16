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16 oct 2026 Actualizado 21:19

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Cartagena

Hombre atracó asadero de pollos en el barrio Villas de Aranjuez

En video quedó registrado el momento cuando el sujeto armado llegó al establecimiento

Captura de video

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Un nuevo caso de hurto a mano armada quedó registrado en cámaras de vigilancia de un establecimiento comercial de Cartagena.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en redes sociales, muestran cómo un hombre amenaza con un revólver a trabajadores y clientes de un asadero de pollos ubicado en el barrio Villas de Aranjuez.

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El hombre ingresó con una gorra roja, un buzo naranja y un pantalón negro. Llevaba un bolso blanco del que sacó el arma de fuego para someter a las personas que estaban en el establecimiento y evitar que se opusieran al robo.

Después de intimidar a los presentes, se dirigió a la caja registradora y empezó a recoger el dinero. No conforme con lo que había obtenido, también exigió a los trabajadores que le entregaran más efectivo. Los empleados le respondieron que no tenían más dinero que el correspondiente a las ventas del día.

La difusión del video volvió a poner en evidencia la preocupación por los hechos de inseguridad que afectan a comerciantes y ciudadanos en Cartagena. Hasta el momento, la información suministrada no establece si las autoridades han identificado o capturado a los responsables.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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