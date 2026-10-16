Estudiantes de La Plata y Flamengo empatan sin goles en la semifinal ida de la Copa Libertadores. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Las semifinales ida de la Copa Libertadores concluyeron este jueves 15 de octubre con el empate a cero (0-0) entre Estudiantes de La Playa y Flamengo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

Jorge Carrascal fue titular en el equipo brasileño, mientras que Miguel Monsalve y Edwuin Cetré ingresaron en la segunda parte.

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La revancha se jugará el próximo jueves 22 de octubre en el Estadio Maracaná, en Rio de Janeiro.

El vencedor de la serie jugará la final de la Libertadores el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo contra el ganador de la llave entre los brasileños Palmeiras y Fluminense.

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