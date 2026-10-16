Millonarios vs Jaguares por Liga Colombiana 2026-ll: fecha y hora del partido por la fecha 15

Millonarios recibirá a Jaguares de Montería este sábado 17 de octubre en el inicio de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo a las 6:00 PM hora colombiana en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

El cuadro embajador no pudo jugar su partido frente al Once Caldas por la fecha 13 del certamen tras el mal estado del terreno de juego.

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¿Cómo llega Jaguares a Bogotá?

Los dirigidos por Julio Méndez vienen de vencer al Deportes Tolima 3-2 con un agónico gol de Darwin López en los minutos finales del encuentro. Con este resultado, el conjunto de Montería logró su segunda victoria en el torneo finalización. Jaguares llega a la capital con el fin de regresar con tres puntos y salir de la zona de descenso, que actualmente comparte con el Boyacá Chicó.

Jaguares ocupa la casilla número 18, con un total de 10 puntos en 12 partidos, 2 victorias, 4 empates y 6 derrotas, y acumulando una diferencia de gol de -8.

Millonarios y su partido aplazado

Millonarios y Once Caldas no pudieron jugar su partido por la fecha 13 del campeonato. A falta de 15 minutos para el inicio del encuentro, la DIMAYOR notificó que no se podía llevar a cabo por el mal estado del terreno de juego, situación que generó una ola de críticas hacia Sencia, administrador del escenario deportivo.

El encuentro fue reprogramado para el próximo 20 de octubre a las 8:30 PM hora local. Los dirigidos por Alberto Gamero ocupan actualmente la casilla número seis, con 22 puntos en 14 partidos.

Fecha y hora del partido Millonarios Vs Jaguares:

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 6:00 PM hora colombiana

Lugar: Estadio Nemesio Camacho el Campín