Presidente de Millonarios sobre El Campín: “Si hay que cancelar un concierto, eso debe ocurrir”

Millonarios y Once Caldas no pudieron jugar su partido por la fecha 13 del campeonato. A falta de 15 minutos para el inicio del encuentro, Dimayor notificó que no se podía llevar a cabo por el mal estado del terreno de juego, situación que generó una ola de críticas hacia Sencia, administrador de El Campín.

El juego ya fue reprogramado para el martes 20 de octubre en el mismo horario (8:30 p.m.). Asimismo, Santa Fe - Jaguares también tuvo modificaciones en su programación y se disputará el miércoles 21 de octubre.

Dimayor reprogramó partidos Millonarios-Once Caldas y Santa Fe-Jaguares: fechas y horas confirmadas

Presidente de Millonarios habló de lo que pasa con El Campín

En diálogo con El VBar de AS, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, se refirió a cómo fue la evolución del estado de la grama, la cual fue cambiada en su totalidad tras el concierto de BTS. Aseguró que Sencia siempre mantuvo su promeda de que se podría realizar el partido.

“Teníamos una preocupación porque la gramilla se quitó por completo, algo que no se había hecho anteriormente. Aseguraron que esa grama se volvía a colocar y que podía estar bien en un periodo de 4-5 días. Expresamos nuestras preocupaciones, pero teníamos la inseguridad. Visitamos el estadio y vimos que había avanzado en la zona oriental, pero en el occidental había atrasos para colocar esos cespedes”, inició diciendo sobre la inspección que hicieron previamente.

“Le habíamos solicitado que se aplazara un día (a la Dimayor). Dimayor hizo averiguaciones y por alguna razón no podía Once Caldas y nos informó que iba en la fecha programada. Vinieron las lluvias y eso afectó la velocidad con la que se fijaba la grama. La rotación y el rebote de la pelota, estaba bien, pero la fijación del terreno no estaba bien, y era potencialmente peligroso para los jugadores”, agregó.

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Una solución definitiva: “Es un problema de fondo. Hay unos conciertos programados y planeados con Dimayor. El problema es que al final es factible que vayan los dos equipos de Bogotá a cuadrangulares. Eso lo conoce el IDRD y la Alcaldía y están revisando los protocolos para que se priorice que el estadio sea para fútbol, el fútbol es lo principal, complementario puede haber otras actividades, siempre y cuando no dañen las programaciones de fútbol que son bastante apretadas”.

¿Los clubes se sienten maltratados?: “Más que maltratados, nos parece que hay que coordinar mucho mejor y con más márgenes de maniobra. Cuando uno planea que se desmonte un escenario en 3 días, y se llevan 4, pues se dañan las programaciones. Sencia es consciente que hay que ajustarlo, además por exigencia de la misma alcaldía”.

Alternativas ante la imposibilidad de usar El Campín: “Tenemos vendidos 20.00 abonos, no hay ningún estadio alterno que nos dé esa posibilidad. Hay que hacer el esfuerzo para que El Campín se adecue y si hay que cancelar algún concierto, eso debe ocurrir. El estadio tiene que cumplir con la promesa que podemos utilizarlo para nuestro propósito”.

La posibilidad de que el torneo termine una semana después: Naturalmente eso tendrán que revisarlo a la luz de esta situación que está ocurriendo en muchos estadios de Colombia, no solo en El Campín. Con esta reprogramación, ellos están revisando para que se pueda cumplir el calendario, si se va una semana más, sería una formula que se debe evaluar.

La actualidad de Millonarios: “Estamos en deuda con la hinchada, nuestra hinchada es muy buena, nos acompaña y muy exigente. Hemos hecho esfuerzos para que un plantilla que se diseño para disputar el título, cumpla ese propósito. Nuestro compromiso es darle a la hinchada ese sabor de triunfo que requiere y buscar el título”