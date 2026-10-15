¿Once Caldas pidió los puntos del partido con Millonarios? Presidente de Dimayor aclaró la situación

El aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas, debido a las malas condiciones de la grama de El Campín, ha generado reacciones desde diferentes sectores. Asimismo, han circulado versiones sobre una supuesta intención que tendría el equipo de Manizales de pedir los puntos del encuentro, apelando a que el Embajador era el responsable de la realización del mismo, al ser el equipo local.

Este jueves trascendió tal situación, pero el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, en diálogo con La Milonga de AS, dejó claro lo que está sucediendo. Manifestó que el equipo Blanco sí está en el derecho de solicitar los puntos, pero comentó que no tiene razones para hacerlo.

“Hasta este momento no hay ninguna demanda colocada”, inició diciendo al respecto. “Están en tiempo, el derecho lo tiene todo el mundo mientras estén en términos, otra cosa es que tengan la razón. Eso ya tendrían que evaluarlo en el Comité”, agregó.

Por su parte, manifestó que no conoce cuáles son los argumentos que tiene Once Caldas para pedir los puntos del juego. “No me puedo pronunciar, porque no hay una demanda, no conozco los argumentos y hay una comisión que es la que debe decidir”, dijo.

Otras declaraciones de Carlos Mario Zuluaga

Detalles de la grama de El Campín: “Acabo de tener un informe, me dicen que ha pegado la gramilla, y que muy posiblemente se va a poder jugar el partido”.

¿Quién asume los gastos tras el aplazamiento del partido?: “Esos gastos son asumidos por Dimayor, honorarios arbitrales y desplazamiento de los equipos visitantes”.

Es viable terminar el torneo después de lo presupuestado: “Estamos tratando de sacarlo este año, pero no podemos comprometernos a tener un campeón este año, pero lo estamos tratando de hacer. Tenemos un compromiso con Conmebol, pero necesitamos definir los clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana”.

¿Es posible cancelar los conciertos?: “Hay una ley que prohíbe en escenarios deportivos hacer más de determinados eventos culturales, pero hay una ley que sí prohíbe los actos culturales por encima de los deportivos”