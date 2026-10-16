Chicó vs Nacional por Liga Colombiana 2026-ll: fecha y hora del partido por la fecha 15

Boyacá Chicó recibirá a Atlético Nacional este sábado 17 de octubre en el inicio de la fecha 15 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo a las 3:00 PM hora colombiana en el estadio La Independencia de Tunja.

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¿Cómo llega el Chicó?

El conjunto ajedrezado viene de perder como local contra el Cúcuta Deportivo 1-0 el pasado 11 de octubre en la fecha 14 del campeonato. El Chicó suma 3 victorias, 3 empates y 6 derrotas, lo que lo coloca actualmente en la casilla número 14 con 12 puntos. Boyacá Chicó se encuentra en puestos de descenso junto con Jaguares de Córdoba.

Nacional quiere sumar de a 3

Los dirigidos por Lucas González registran una victoria y 2 empates en los últimos tres partidos. En el último encuentro, Nacional recibió al Deportes Tolima el pasado 8 de octubre, el cual finalizó en empate sin goles. Con ese resultado, los antioqueños se posicionaron en la cuarta casilla de la tabla de clasificación con 23 unidades.

El conjunto verdolaga acaba de eliminar al Deportivo Independiente Medellín 3-2 en el clásico paisa por los cuartos de final de la Copa Colombia.

Fecha y hora del partido Boyacá Chicó Vs Atlético Nacional:

Fecha: Sábado 17 de octubre

Hora: 3:00 PM hora colombiana

Lugar: Estadio La Independencia de Tunja