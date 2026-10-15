Decenas de personas son evacuadas y clausuran puentes por crecida de ríos en Argentina

A medium group people losing their homes after the flooding of the river caused floods in the city of Mendiolanza province of Cordoba, Argentina on Sunday afternoon February 15, 2015. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Andres A Ruffo / Colaborador) / Andres A Ruffo

Veintiocho personas, entre ellas 14 menores de edad, fueron evacuadas en la provincia argentina de Misiones por la crecida del río Paraná y varios arroyos como consecuencia del fenómeno climático El Niño, mientras que dos puentes permanecen clausurados al tránsito general y ocho conexiones fluviales están suspendidas, informó este jueves la Policía provincial.

De acuerdo con la fuente, 11 personas fueron evacuadas en la jurisdicción de Puerto Rico y 17 en la de Puerto Iguazú.

La situación vial más complicada se registra en los puentes sobre los arroyos Paranay y Piray Guazú, que conectan distintas localidades de Misiones y continúan inhabilitados para el tránsito general debido al avance del agua.

En algunos viaductos solo se permite el paso peatonal y la circulación excepcional de vehículos de emergencia y de personas que necesitan trasladarse para recibir tratamiento oncológico.

Además, permanecen suspendidas ocho conexiones fluviales entre Argentina y Paraguay, entre ellas las de Puerto Eldorado-Puerto Mayor Otaño, Puerto Mado-Lomas Valentinas, Colonia Victoria-Mayor Otaño y Puerto Iguazú.

En Colonia Victoria, el avance del Paraná alcanzó una vivienda y una familia se trasladó preventivamente a otra casa ubicada en un terreno más elevado, aunque manifestó que por el momento no desea abandonar la zona.

La emergencia se produce en un contexto de caudales elevados en la cuenca del Plata asociados a las lluvias registradas en el sur de Brasil y al fenómeno climático de El Niño.

La jefa de Hidrología de la central hidroeléctrica Yacyretá, María Alejandra Cristanchi, advirtió este jueves en una entrevista con Radio Mitre de que “El Niño recién está empezando y, de acuerdo a lo que manifiestan los especialistas, se intensificará de octubre a febrero”.

Señaló que el pico de la crecida actual se esperaba entre el miércoles y este jueves y alertó sobre la continuidad del fenómeno: “Los efectos se van a prolongar durante los próximos meses”.

Mientras el Paraná mantiene niveles elevados, el río Iguazú comenzó a bajar tras alcanzar un pico de 15.800 metros cúbicos por segundo el miércoles.

El descenso permitió habilitar parcialmente circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó este miércoles una reunión con funcionarios de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), con el objetivo de analizar los posibles impactos del fenómeno en la región norte del país y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno nacional.

Entre las principales herramientas implementadas se encuentra un tablero del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que integra pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales para facilitar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones.

Además, se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, a partir de registros históricos de inundaciones.