Netanyahu tras apertura de Embajada colombiana: Latinoamérica vuelve a tener simpatía por nosotros

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén. (Foto: Caracol Radio)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que “algo extraordinario está pasando en Latinoamérica”. Su declaración ocurre después de que Colombia inaugurara oficialmente su embajada en Jerusalén.

“Algo extraordinario ocurre en Latinoamérica. Está regresando para tejer una amistad fantástica (con Israel) y volviendo a tener una profunda simpatía por nuestro pueblo”, dijo Netanyahu durante una cena de gala celebrada en el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí por la apertura de la nueva sede diplomática colombiana.

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Transición política

En su intervención, el mandatario israelí se refirió repetidamente a la transición política que ha experimentado la región latinoamericana hacia gobiernos de derecha, mucho más alineados con Israel.

“Años atrás ya fui a un pequeño país llamado Brasil. Fui a la toma de posesión de alguien llamado (Jair) Bolsonaro. ¡Quién sabe, quizá lo haga de nuevo!”, dijo el primer ministro de Israel haciendo referencia a la segunda vuelta de las elecciones brasileñas.

Al evento en Jerusalén también asistieron el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar; su homólogo colombiano, Omar Bula, y la nueva embajadora colombiana en Jerusalén, Tania Gilinski, entre otras personalidades políticas.

La Embajada

La nueva embajada colombiana se ubica en pleno centro de Jerusalén (en la parte occidental), en la calle Rabi Akiva, y las placas que la identifican fueron desveladas oficialmente por los ministros esta mañana.

De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, la parte oriental Jerusalén es un territorio ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó ilegalmente en 1980 tras aprobar una ley por la que la hacía su capital “completa y unida”, en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.

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Hasta ahora, otros nueve países han abierto sus embajadas en Jerusalén: Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay, Fiyi, Nauru y Somalilandia.

Vuelve el Tratado de Libre Comercio

Saar y Bula destacaron que “las relaciones entre Israel y Colombia nunca debieron romperse” y De la Espriella reiteró que “incluso ya en campaña” se comprometió a retomar un vínculo que considera “fundamental y estratégico”.

Además, Petro también anuló el año pasado el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regía los intercambios comerciales entre ambos países desde 2020, pero ese acuerdo se reactivó ayer como parte de esta nueva fase en las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel.

Con De la Espriella, Colombia también se convirtió en agosto en el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, en reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, territorio sirio ocupado desde 1967.