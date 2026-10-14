Colombia otorga pasaporte a ciudadano colombo-israelí tras dos años secuestrado por Hamás

El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula, entregó este martes un pasaporte al ciudadano colombo-israelí Elkana Bohbot, quien recobró su libertad en octubre de 2025 luego de permanecer más de dos años secuestrado por Hamás en la Franja de Gaza.

“El canciller Omar Bula entregó el pasaporte colombiano a Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que recobró su libertad después de 738 días de cautiverio en manos del grupo terrorista Hamás”, detalló el Ministerio de Exteriores en su cuenta de X.

Bula viajó hasta Israel para restablecer el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre ambos países, después de que el expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) lo rescindiera en 2025.

Durante su agenda en Jerusalén, el canciller se encontró con Elkana y su esposa para hacer la entrega del pasaporte.

Asimismo, Elkana le obsequió a Bula el libro que escribió luego de su liberación y que lleva “un mensaje para Colombia”.

“Yo escribí el libro para que el pueblo colombiano conozca al pueblo israelí y sigan juntos el camino”, afirmó Elkana.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores aseguró que la historia del ciudadano colombo-israelí es una “esperanza” para sus compatriotas.

“Su regreso junto a su familia representa mucho más que un motivo de esperanza. Es un milagro realmente”, indicó Bula.

Elkana fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 en el festival Nova y liberado en octubre de 2025 tras 738 días. Luego de la reclusión, regresó con su esposa y su hijo, y en agosto de este año la pareja tuvo una hija con una celebración generalizada.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha dado un giro de 180 grados a la política exterior del país, en la que ha profundizado sus vínculos con Estados Unidos y restablecido la relación diplomática con Israel, después de que Petro rompiera los lazos con este último país en mayo de 2024 por su ofensiva militar en Gaza.