Naciones Unidas lanza podcast para destacar su importancia en medio de las tensiones globales

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) lanzó el podcast “Sin la ONU”, una iniciativa de narración sonora que busca mostrar el trabajo de la entidad al público hispanohablante desde una perspectiva más humana y dejando de lado las instituciones y las cifras.

Cada episodio representará una historia concreta. Un testimonio para mostrar el impacto, la influencia y la transformación que ha generado la cooperación internacional en ámbitos como la salud, la educación, los derechos humanos, el desarrollo y la respuesta a las crisis.

“Cuando pensamos en la ONU, nos viene a la mente el emblemático edificio de Nueva York, pero las historias más singulares ocurren lejos de aquí, porque detrás de las grandes decisiones siempre están las personas”, compartió Beatriz Barral, productora y locutora del podcast.

La temporada también recorrerá otras realidades, desde los desafíos que afrontan las comunidades centroamericanas ante la sequía hasta la preservación del silbo gomero, una forma de comunicación tradicional de las islas Canarias.

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La primera historia

El 14 de octubre de 2026 se emitió el primer episodio del podcast “Sin la ONU” titulado “Los papeles importan”, narrando la historia de Suha Alnajjar, una refugiada palestina que nació en Gaza en 1977.

Desde su infancia la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA por sus siglas en inglés) le ha proporcionado educación, becas, atención médica y elementos que describe como herramientas de resistencia y resiliencia.

Debido al cierre de las escuelas en su ciudad natal, la educación que recibió en sus primeros años se realizó de forma clandestina y como consecuencia de la guerra de 2014, Suha y su familia perdieron su hogar y tuvieron que desplazarse.

En 2019 logró establecerse en Sevilla y continuó su formación académica a pesar del trauma y la culpa que sentía al vivir lejos de su familia en el contexto de guerra constante.

Para Suha la UNRWA no solo brinda servicios básicos, sino que es un pilar de la memoria histórica y del derecho al retorno de los refugiados palestinos. El episodio concluye con un mensaje de esperanza, a pesar de la destrucción de la ciudad natal de la refugiada, ella mantiene la esperanza de volver algún día para servir a su pueblo.

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