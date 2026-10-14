Ecuador alista mantenimientos eléctricos en medio de cortes de energía

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que el sábado se realizarán “mantenimientos en las redes de transmisión y en las distribuidoras” en preparación para los peores meses del fenómeno de El Niño.

El anuncio ocurre en medio de reportes ciudadanos de cortes de energía en algunos sectores del país.

“Tenemos una situación climática muy dura, especialmente en la costa, pero también está afectando a zonas de la sierra. Hemos visto la cantidad de granizo que cayó en Quito, cómo se ha inundado, y eso fuerza a que tengamos mayores mantenimientos y mayor inversión en distribución, así mismo como en transmisión”, dijo el mandatario en momentos en que, en contraste, se registra sequía en las zonas de las hidroeléctricas.

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Los peores meses de El niño

En una entrevista con Radio Centro, de la ciudad andina de Ambato, Noboa señaló que “en un año normal” se registran unas 20 o un poco más de “eventualidades” relacionadas con temas de energía, pero que ahora hay 60 y 70 por día.

Apagón en Quito, Ecuador, durante 2009. (Foto: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images) / AFP Ampliar Apagón en Quito, Ecuador, durante 2009. (Foto: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images) / AFP Cerrar

“Por eso este sábado, preparándonos para los peores meses de El Niño, que van a ser desde finales de noviembre hasta febrero, vamos a hacer mantenimientos e inversión en nuestra red de transmisión y en las distribuidoras, para poder asegurar el servicio en lo que se viene”, agregó el presidente, sin dar detalles sobre si esos mantenimientos suponen suspensiones del servicio eléctrico.

Además señaló que el Gobierno ha incorporado más de 400 megas de generación y también ha dado los permisos para que la empresa privada genere más de 400 megas adicionales.

Apagones en ciudades principales

El anuncio del presidente se dio en medio de cortes de energía reportados en sectores de ciudades del país, como Guayaquil y Quito, que en algunos casos han sido justificados por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) o las empresas eléctricas zonales como daños o fallas en transformadores o redes barriales.

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Este miércoles, por ejemplo, en Guayaquil ciudadanos reportaron suspensiones de varias horas en algunos sectores del norte y del sur, y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó de que en alrededor de 150 intersecciones de la ciudad los semáforos estuvieron afectados por cortes de energía.

Estos cortes temporales y sin previo aviso se suman a las desconexiones de 72 horas semanales que afrontan las empresas de alto y mediano voltaje, ordenadas por el Gobierno para evitar que disminuya aún más el nivel del agua de los embalses que alimentan las hidroeléctricas.

Embalses en alerta

El embalse de Mazar, el segundo más grande de Ecuador y el principal para el sistema energético del país, alcanzó los 2.125 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de su nivel crítico, que es 2.115, mientras que su nivel más bajo es de 2.098 metros sobre el nivel del mar.

Apagón en Quito, Ecuador, durante 2009. (Foto: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA Ampliar Apagón en Quito, Ecuador, durante 2009. (Foto: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images) / RODRIGO BUENDIA Cerrar

A inicios de mes, Noboa descartó que se vayan a registrar cortes de energía en los hogares, como ya sucedió entre 2023 y 2024, cuando el Gobierno se vio obligado en distintos periodos a realizar racionamientos de varias horas todos los días a nivel nacional, llegando a catorce horas diarias de suspensión en los momentos más críticos, cuando Mazar tocó los 2.111 metros sobre el nivel del mar.

Andrés Robalino, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, avanzó que el próximo viernes mantendrán una reunión con autoridades del Gobierno, en Guayaquil (suroeste) para tratar el tema de los cortes de electricidad, que están afectando el normal desarrollo de las empresas.