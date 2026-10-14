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14 oct 2026 Actualizado 19:39

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Política

Presidente De La Espriella envía mensaje en lanzamiento de Embajada en Jerusalén: “vínculo clave”

El presidente Abelardo De La Espriella envió un mensaje durante el lanzamiento oficial de la nueva embajada de Colombia en Jerusalén.

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Como un “vínculo estratégico”, calificó el presidente Abelardo De La Espriella la nueva relación entre Colombia e Israel.

Durante la ceremonia oficial de inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, el canciller Ómar Bula emitió un video que envió el presidente sobre lo que significa la reapertura de esta sede.

El mandatario envió un mensaje para resaltar esta nueva etapa de la relación bilateral que estará fundamentada en restablecer el diálogo político y promover la cooperación estratégica.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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