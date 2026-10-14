Presidente De La Espriella envía mensaje en lanzamiento de Embajada en Jerusalén: “vínculo clave”

Como un “vínculo estratégico”, calificó el presidente Abelardo De La Espriella la nueva relación entre Colombia e Israel.

Durante la ceremonia oficial de inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, el canciller Ómar Bula emitió un video que envió el presidente sobre lo que significa la reapertura de esta sede.

El mandatario envió un mensaje para resaltar esta nueva etapa de la relación bilateral que estará fundamentada en restablecer el diálogo político y promover la cooperación estratégica.