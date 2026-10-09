Israel arremete contra Nobel de Paz a Navi Pillay: “Goebbels aplaude desde el infierno” (Photo by Daniel Karmann/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

El Gobierno de Israel reaccionó al otorgamiento del Premio Nobel de Paz 2026 a la jurista sudafricana Navi Pillay, quien presidió una comisión de investigación de la ONU que concluyó que Israel cometió genocidio en la Franja de Gaza.

“Ahora que el comité del Nobel ha premiado la mayor mentira del siglo XXI, Joseph Goebbels está seguramente aplaudiendo desde el infierno”, afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado.

Israel acusa a Pillay de “demonizar” al país

La Cancillería israelí calificó la decisión como una “instrumentalización grotesca” del premio para legitimar, según sostuvo, “el odio y los prejuicios anti israelíes”.

También afirmó que Pillay habría sido una candidata destacada si existiera un reconocimiento “a las mentiras, el odio y las calumnias”.

“Su papel en la incesante demonización de Israel, motivada políticamente, y en la promoción de la mentira del genocidio es muy revelador”, señaló el Ministerio.

¿Por qué Israel rechaza el trabajo de Navi Pillay?

Pillay presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este, e Israel.

En 2025, esa comisión concluyó que Israel había cometido actos de genocidio en Gaza y atribuyó responsabilidad a altos funcionarios israelíes. El Gobierno de Israel ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones y las ha calificado de falsas y sesgadas.

El Comité Noruego del Nobel, sin embargo, aclaró que otorgar el premio a Pillay no significa que el organismo esté pronunciándose jurídicamente sobre si hubo o no genocidio en Gaza.

“El Comité Nobel no es el tribunal”, señaló su presidente, Jørgen Watne Frydnes, al recordar que esa cuestión corresponde a instancias judiciales internacionales.

Nobel destaca su defensa del derecho internacional

El Comité Noruego explicó que Pillay fue premiada por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, en un contexto global marcado por el aumento de guerras y ataques contra instituciones judiciales internacionales.

Pillay fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014 y también ha ejercido como jueza en tribunales internacionales.

El premio será entregado formalmente el próximo 10 de diciembre en Oslo.