Gobierno exalta la jornada pacífica que marca la primera movilización de la administración actual

Avanza la primera jornada de movilización nacional convocada en la administración de Abelardo De La Espriella.

Desde la Sala de Crisis de la Casa de Nariño, el presidente Abelardo De La Espriella ha recibido el reporte de las manifestaciones en el país, emitido desde el Puesto de Mando Unificado, que está ubicado en la Dirección de la Policía Nacional.

Según el reporte, la jornada marcha sin alteraciones y problemas de orden público.

De hecho, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, resaltó la protesta pacífica que 2.500 indígenas adelantan hoy en la vía Panamericana, entre Caldono y Santander de Quilichao.

Aseguró que las comunidades indígenas están dando un mensaje claro, frente al espíritu de diálogo y de estar abiertos a la construcción conjunta del Plan nacional de Desarrollo.

A su vez, destacó las reuniones que el Gobierno ha emprendido con las comunidades indígenas, una de ellas la que hizo el presidente Abelardo De La Espriella en la Casa de Nariño con 19 autoridades, y otras que el Ministerio del Interior ha llevado a cabo de manera paralela en diferentes regiones del país.

Atención especial en el suroccidente del país

Sin embargo, el ministro Lara aseguró que la Fuerza Pública permanece en máxima alerta frente a cualquier acción terrorista de las disidencias, ELN, Clan del Golfo o cualquier otra organización terrorista, en el Cauca, Nariño y el resto del país. Teniendo en cuenta, que es una de las regiones donde también se concentran los mayores bloqueos en las carreteras.