Congresistas demandan ante el Consejo de Estado el decreto que regula la protesta social

Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella firmara el decreto que regula la protesta social en el país, varios parlamentarios han salido a dar sus criticas sobre el nuevo documento al que han calificado como “regresivo e inconstitucional”.

Los congresistas del Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán ‘Lalis’ y Alejandro Ocampo anunciaron que tomarían acciones legales para buscar la nulidad del decreto 1525 del 2026.

“Las restricciones a la protesta deben respetar y reservar la ley y que una manifestación solo puede disolverse bajo condiciones estrictas de gravedad y necesidad”, dijo el senador Ocampo.

Por otro lado, la senadora de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza explicó que solo el Congreso, por medio de una ley estatutaria, puede determinar si se limita el derecho a la protesta.

“La protesta es pacífica, pero también disruptiva. Bloquear una vía no es un delito por si solo, y el Gobierno lo justifica con cifras gremiales que él mismo reconoce como no verificables”, concluyó Pedraza.

El decreto que firmó el presidente De la Espriella llega poco antes de la jornada de protestas programadas para el día de hoy, 14 de octubre, en oposición al mandatario colombiano.