Piden investigar presunta relación de integrantes del Congreso con el asesinato de Miguel Uribe

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, aseguró este miércoles que le envió una carta a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para pedirle que se investigue a fondo la presunta relación del Congreso con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, exsenador y exprecandidato presidencial. De acuerdo con él, también senador del Centro Democrático, todo el país merece conocer la verdad.

“Estas afirmaciones requieren, a la mayor brevedad, una investigación rigurosa, exhaustiva y prioritaria que permita establecer su veracidad, identificar los posibles determinadores del magnicidio y esclarecer cualquier participación de personas vinculadas al Congreso de la República”, dijo Henríquez.

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De acuerdo con el presidente del Legislativo, todos los funcionarios de la entidad y la corporación en sí misma están dispuestos a colaborar en lo que se necesite para las pesquisas. Además, agregó que la familia de Miguel Uribe, al igual que todos sus excompañeros de trabajo y el país en general, merecen la verdad sobre los autores intelectuales del magnicidio.

En entrevista con Caracol Radio, María Claudia Tarazona aseguró que el dinero para pagar el asesinato habría sido enviado desde Venezuela y, según ella, allá no se movía nada sin autorización del régimen. En este punto, también cargó contra el expresidente Gustavo Petro. “Él sabía que lo iban a matar”, agregó.

Finalmente, Tarazona también aseguró que la Fiscalía entrevistó a alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera, antes de que fuera extraditado a Estados Unidos por orden del presidente Abelardo de la Espriella. De acuerdo con ella, el interrogatorio giró en torno a la coordinación y financiación del asesinato de su esposo.