Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 13 de octubre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. Pese a ello, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual.

Por tal motivo, el Banco Central de Venezuela (BCV) publica diariamente la cotización oficial del dólar, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este martes 13 de octubre se ubicará en 876,79 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 9 de octubre de 2026 permite entender que la moneda local puede tener un movimiento decreciente en comparación con la divisa internacional.

La entidad a parte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este martes:

Euro (EUR): 982,00 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 131,03 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,76 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,33 bolívares (VES).

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Banco Central

Además de publicar el valor del bolívar venezolano en otras divisa, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

N58 Banco Digital:

Compra: 875,86 // Venta: 876,00

Banco Mercantil:

Compra: 942,41 // Venta: 917,62

BBVA Provincial:

Compra: 875,64 // Venta: 923,07

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 876,72 // Venta: 893,63

Banesco:

Compra: 950,11 // Venta: 964,65

Otras instituciones:

Compra: 937,18 // Venta: 944,24

Es importante que recuerde que estas tasas corresponden a los valores publicados por el Banco Central de Venezuela. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este martes, el petróleo en general ha presentado una caída, pero en el caso específico del petróleo Brent cae un 1,28, bajando el precio a 105,16 dólares por barril. Durante el día se espera que alcance un precio máximo de 106,24 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se podrá ubicar en 104,36 dólares.

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Apostilla Venezuela

La Apostilla de la Haya es un certificado que autentica la firma y el origen de un documento público para que tenga validez en los países que hacen parte del Convenio de la Haya de 1961. Este trámite elimina la necesidad de realizar procesos adicionales de legalización consular entre los países que integran el acuerdo.

El trámite tiene dos formas de realización:

En Venezuela, desde:

Sede del MPPRE en Caracas

Oficinas IPOSTEL habilitadas

Oficinas CANTV habilitadas

Algunas Alcaldías

Con un costo aproximado entre 5 y 6 dólares estadounidenses o aproximadamente 3.995,96 bolívares, por documento.

Desde el exterior, en:

Consulados y Embajadas de Venezuela

Con un costo de 60 euros o 53.012,70 bolívares, por documento.

Una vez emitida la apostilla, el documento puede ser reconocido en cualquiera de los países que forman parte del Convenio de la Haya, siempre que cumpla con los requisitos establecidos por la nación donde será presentado.

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