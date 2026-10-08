Quienes estamos en el medio somos los venezolanos y pedimos elecciones limpias: Bárbara César Siero

Bárbara César Siero, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Ex vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ, denunció coacción para firmar inhabilitación política de María Corina Machado.

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César Siero denunció que fue coaccionada para firmar varias sentencias de inhabilitaciones políticas, entre ellas la de María Corina Machado, a quien se le impidió ser candidata presidencial en los comicios de 2024.

A través de un video y una carta publicada en sus redes sociales, relató que el 15 de diciembre de 2023 Machado interpuso su demanda ante el TSJ para que se revisara la medida de inhabilitación que le impuso la Contraloría años antes.

“Paralelamente a ese hecho, ese mismo día mis dos hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero, y mi cuñada la mayor Diana Desirée Victoria Justo, fueron detenidos arbitrariamente por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala, ya que era competente para decidir sobre el destino político de los candidatos”, añadió.

¿Para quién es una incomodidad María Corina Machado?

La exmagistrada indicó que María Corina Machado es una incomodidad para sus adversarios. “Estos son asuntos de la geopolítica, pero quienes realmente estamos en el medio somos los venezolanos que lo único que pedimos es que podamos tener unas elecciones realmente limpias”, indicó en 6AM W.

¿De qué se trata la coacción de la que fue víctima?

Bárbara César Siero narró el momento en el que secuestraron a sus hermanos y los torturaron, como consecuencia de eso, fue obligada a firmar documentos y sentencias que inhabilitaran a María Corina Machado y Enrique Capriles Radosky, para participar en las elecciones de Venezuela.

Agregó que, la persona que la coaccionó directamente es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en funciones y por ello pide medidas de protección.

Pidió perdón

La exmagistrada pidió perdón a las personas que, por haber sido coaccionada, tuvo que inhabilitar para las elecciones “tuve que firmar unas sentencias que afectaron, en este caso, a una persona que los venezolanos o una parte de ellos apostaban a su candidatura y ella no pudo ser parte de esos candidatos a elegir”.

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