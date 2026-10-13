🔴 EN VIVO Bucaramanga vs Águilas HOY por Liga Colombiana 2026-ll: minuto a minuto del partido

El Atlético Bucaramanga recibe este martes 13 de octubre a las Águilas Doradas por un duelo aplazado de la fecha 7 de la Liga Colombiana. El local es parcialmente cuarto con 23 unidades, mientras que su rival es undécimo con 15 puntos.

El conjunto local viene de sumar una importante victoria frente el Junior de Barranquilla, partido que jugó con uno menos desde el minuto 22′ tras la expulsión de Jose García. Por parte de la visita, empató su más reciente juego frente a Alianza Valledupar luego de recibir un gol al minuto 96′ del partido, que significó el 2-2 final.

En caso tal de sumar de a tres, el conjunto ‘Leopardo’ se ubicaría parcialmente en la segunda posición con 25 puntos, quedando adportas de la clasificación a los ocho mejores con ocho partidos aún por disputarse. En caso de ganar el conjunto antioqueño, quedaría noveno a dos unidades del octavo lugar, que lo ocupa el Deportes Tolima.

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