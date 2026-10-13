Buenas noticias para Millonarios: Cerca de recuperar dos jugadores titulares

Millonarios recupera jugadores para la recta final del campeonato / X: Millosfcoficial.

Millonarios asume la recta final del campeonato con la Liga como su principal y único foco, luego de haber quedado eliminado de la Copa Colombia en los octavos de final, a manos del Barranquilla FC, equipo colero de la segunda división del campeonato.

De los cinco partidos que le restan a los azules, cuatro los asume en la capital del país y su única salida será a Ibagué, donde estará visitando al Deportes Tolima por la fecha 18 del campeonato.

En medio de estos últimos compromisos, el técnico Alberto Gamero podría seguir recuperando fichas claves para su plantel. Actualmente, el equipo cuenta con cinco jugadores en el departamento médico.

El argentino Rodrigo Contreras y el volante Mateo García, ausentes desde el pasado 19 de septiembre, son los jugadores más próximos a volver a tener minutos. Ambos podría reintegrarse a los entrenamiento con el resto de sus compañeros al final de la presente semana.

Parte médico de Millonarios

A través de un comunicado, Millonarios informó la situación de sus jugadores lesionados, como Jorge Arias, Carlos Sarabia, Jhomier Guerrero y los ya mencionado Contreras y García.

“El defensor Jorge Arias aún continúa en manejo de la fase inflamatoria de la fractura que presentó en el cuarto dedo del pie derecho. Hace trabajos diferenciados.

Por su parte, Jhomier Guerrero y Carlos Sarabia se encuentran en la tercera fase de rehabilitación, realizando trabajos de campo de moderado impacto, orientados a alcanzar una adecuada condición física.

Entretanto, Mateo García y Rodrigo Contreras continúan en proceso de readaptación física, de acuerdo con las etapas establecidas para su recuperación y preparación. Se espera que a finales de esta semana pueda iniciar trabajos con el grupo".