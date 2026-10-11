🔴 EN VIVO| Gran Fondo de Nairo, siga el minuto a minuto de la despedida del colombiano. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

El Gran Fondo Nairo celebra este domingo 11 de octubre su jornada principal en Cartagena, con miles de participantes listos para recorrer las carreteras de Bolívar. La salida está programada para las 5:30 a. m., con tres distancias disponibles según el nivel y la preparación de cada ciclista: Gran Fondo, de 186 kilómetros; Medio Fondo, de 106; y Retadores, de 50.

La ruta atraviesa distintos sectores de Cartagena y municipios como Santa Rosa de Lima, Villanueva, San Estanislao de Kostka, Soplaviento, Mahates, Arjona y Turbaco. El recorrido incluye tramos que pondrán a prueba la resistencia de los participantes, en una jornada que combina exigencia física y paisajes del Caribe colombiano.

La competencia reúne a más de 6.900 ciclistas, dentro de un evento que supera los 10.600 participantes en sus distintas actividades. Entre las figuras invitadas están el colombiano Nairo Quintana, anfitrión de la carrera, además de Rigoberto Urán, Egan Bernal, Chris Froome y Alberto Contador, junto con otras personalidades del ciclismo internacional.

La jornada representa una oportunidad para que aficionados y deportistas compartan carretera con referentes de este deporte, en una prueba que busca promover el ciclismo recreativo y competitivo.

Con el inicio de las primeras salidas desde la madrugada, Cartagena se convierte en el punto de encuentro de una carrera que llevará a los participantes por diferentes vías de Bolívar antes de regresar a la ciudad para completar sus respectivos recorridos.

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