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09 oct 2026 Actualizado 22:36

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Justicia

Por seis meses se frenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Así lo ordenó un juez de Puerto Asís que amparó los derechos de los 58 desmovilizados de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que permanecen en este espacio

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo/ Foto Caracol Radio

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Bogotá

Un juez de Puerto Asís, Putumayo, amparó los derechos de los 58 desmovilizados que permanecen en la Zona de Ubicación Temporal en el Valle del Guamuez y por ahora no se podrá cerrar el espacio.

Por seis meses más se frenó el cierre de este lugar que está ubicado en la vereda Betania en el Valle del Guamuez, Putumayo, y donde desde junio, estos exguerrilleros que hacían parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano hacen tránsito a la vida civil luego de entregar armas de manera colectiva.

No nos han cumplido nada, pero no vamos a volver al monte: excombatiente en la ZUT de Putumayo

No nos han cumplido nada, pero no vamos a volver al monte: excombatiente en la ZUT de Putumayo

No nos han cumplido nada, pero no vamos a volver al monte: excombatiente en la ZUT de Putumayo

No nos han cumplido nada, pero no vamos a volver al monte: excombatiente en la ZUT de Putumayo

En las órdenes emitidas por el juez se dan instrucciones para que la Fiscalía entre a resolver el tema de las órdenes de captura para quienes las tengan activas y demás actuaciones judiciales.

Por su parte el Gobierno Nacional en estos seis meses deberán consolidar de manera coordinada un plan interinstitucional de cierre de la Zona de Ubicación Temporal con todas las garantías administrativas, logísticas y de seguridad necesarias para las 58 personas que están en el lugar.

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

Zona de Ubicación Temporal en Putumayo

También se debe garantizar la continuidad de las rutas para garantizar una plena reincorporación de las personas reconocidas como desmovilizados.

Con esta orden del juez no se podrá cerrar la Zona de Ubicación Temporal en dos meses como tenía previsto el Gobierno sino ahora en seis meses deberá quedar resuelta la situación jurídica para que estas personas puedan hacer un tránsito efectivo a la vida civil como lo han pedido reiteradamente.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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