Contraloría de Bogotá verificó contrato de mantenimiento de vehículos del Concejo

La Contraloría de Bogotá, a través de la Dirección de Reacción Inmediata adelantó una visita de verificación a la Secretaría de Hacienda - Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, con el fin de revisar el contrato suscrito para el mantenimiento preventivo y revisión técnico-mecánica y de gases a los carros pertenecientes al parque automotor del Concejo de Bogotá.

La actuación de control se origina tras la información revelada por medios de comunicación sobre un contrato por cerca de $76 millones, cuyo objeto incluye el mantenimiento y lavado para siete camionetas de área administrativa del Concejo y el cual, da un plus para lavado externo de 45 camionetas de la UNP sin gastos adicionales.

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Durante la diligencia, el equipo auditor solicitó el expediente contractual completo, estudios previos, anexo técnico, certificados de disponibilidad presupuestal, informes de supervisión y comprobantes de los pagos efectuados a la fecha, con el fin de establecer la justificación técnica, la proporcionalidad del gasto y si el servicio se ajusta a los principios de austeridad, eficiencia y economía que rigen la contratación pública.

“Realizamos esta visita administrativa al Concejo con el fin de verificar si cada peso ejecutado por concepto de lavado y mantenimiento está debidamente justificado y si responde a una necesidad estrictamente institucional. “, dijo Doris Monroy, directora de la DRI.

Así las cosas, una vez sea analizada la información suministrada por el Concejo, dará a conocer los hallazgos de esta verificación y determinará, si existe mérito que origine actuaciones especiales.