La Guajira llevó el talento de sus tejedoras Wayuu a la Semana de la Moda en París

La tradición ancestral de las tejedoras Wayuu llegó hasta París, Francia, durante la Semana de la Moda, en una apuesta liderada por la Gobernación de La Guajira y la Casa del Artesano para proyectar el talento de las mujeres del departamento hacia escenarios internacionales.

La participación en Territorios Vivos París 2026 contó con el acompañamiento de la gestora social Sara Daza Maestre y permitió a las artesanas intercambiar conocimientos con diseñadores, artistas y creadores, además de conocer nuevas experiencias de innovación y comercialización.

Uno de los momentos más destacados fue la exposición de “Latidos de Woumain” —Latidos de nuestra tierra—, una pieza elaborada completamente a mano por la maestra artesana Carmen Gámez, con diseño y dirección creativa de Lays Carolina Móvil Gámez, de ALEWASHI.

Identidad Guajira a París

La creación combina el tejido Wayuu en crochet con elementos representativos de la naturaleza de La Guajira, como flamencos rosados, el cardenal y el cardón.

La representación del departamento también llegó a la pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia, llevando el trabajo de las artesanas guajiras a uno de los principales escenarios internacionales de la moda.

Para Lays Carolina Móvil Gámez, artesana y directora creativa de ALEWASHI, participar en estos espacios permite mostrar la tradición guajira, pero también aprender de otras culturas y formas de creación.

“Estos espacios nos permiten compartir lo que hacemos desde La Guajira, pero también aprender de otras experiencias y técnicas. Es un intercambio que nos ayuda a crecer sin perder nuestra identidad, porque nuestra tradición sigue siendo la base de todo lo que creamos”.

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Formación y nuevos mercados

La agenda en París también incluyó encuentros con la Chambre de Métiers et de l’Artisanat – Île-de-France, espacios creativos como Villette Makerz y Atelier Cour des Arts, además de una jornada académica en la Universidad París 1 Panthéon-Sorbonne.

Los encuentros estuvieron enfocados en liderazgo femenino, innovación, fortalecimiento empresarial, patrimonio y acceso a nuevos mercados, con el objetivo de brindar herramientas que permitan a las creadoras guajiras fortalecer sus proyectos sin dejar de lado sus raíces.

La gestora social Sara Daza Maestre destacó el papel de las mujeres que mantienen viva la tradición artesanal y encuentran en sus creaciones una oportunidad para construir nuevas alternativas de vida.

“Detrás de cada pieza hay una historia, un saber y un proyecto de vida. Las artesanías de La Guajira son mucho más que una creación: son tradición, talento, identidad y una forma de abrir caminos para quienes hacen de sus manos una manera de construir futuro”.

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La guajira busca conquistar nuevos escenarios

La participación en París hace parte de la apuesta de la Gobernación de La Guajira y la Casa del Artesano por conectar la preservación de los saberes ancestrales con procesos de formación, cooperación y comercialización.

Con esta experiencia internacional, las técnicas que las tejedoras mantienen vivas en el territorio guajiro llegaron a nuevos escenarios para mostrar su talento, generar conexiones y abrir oportunidades comerciales, llevando la identidad Wayuu al mundo sin perder sus raíces.