Tres hermanos menores de edad murieron ahogados en un jagüey en Manaure, La Guajira
Dos niñas y un niño fallecieron tras ingresar a un cuerpo de agua en la comunidad de Ishoshimana, zona rural del municipio.
Una tragedia enluta a la comunidad de Ishoshimana, en zona rural de Manaure, La Guajira, tras la muerte por ahogamiento de tres hermanos menores de edad, dos niñas y un niño, quienes ingresaron a un jagüey durante la tarde de este miércoles.
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Las víctimas eran dos niñas, de aproximadamente 13 y 10 años, y un niño de 8. Los menores se encontraban bañándose cuando ocurrió el hecho.
Consternación entre familiares y habitantes
El hecho generó angustia entre sus familiares y habitantes de la comunidad, quienes adelantaron labores de búsqueda ante la emergencia. La muerte de los tres menores ha causado consternación en esta población.