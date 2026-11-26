Una tragedia enluta a la comunidad de Ishoshimana, en zona rural de Manaure, La Guajira, tras la muerte por ahogamiento de tres hermanos menores de edad, dos niñas y un niño, quienes ingresaron a un jagüey durante la tarde de este miércoles.

Las víctimas eran dos niñas, de aproximadamente 13 y 10 años, y un niño de 8. Los menores se encontraban bañándose cuando ocurrió el hecho.

Consternación entre familiares y habitantes

El hecho generó angustia entre sus familiares y habitantes de la comunidad, quienes adelantaron labores de búsqueda ante la emergencia. La muerte de los tres menores ha causado consternación en esta población.