Tabla de goleadores en Liga Colombiana: Emerson Batalla y Jaime Peralta se meten en la pelea

Tabla de goleadores en Liga Colombianos: Emerson Batalla y Jaime Peralta se meten en la pelea / Colprensa

La fase del todos contra todos en la Liga Colombiana 2026-2 entró en su recta final y la lucha por el Botín de Oro, galardón entregado al máximo goleador del campeonato, se aprieta.

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En esta decimotercera jornada, Emerson Batalla y Jaime Peralta se metieron de lleno en la pela, luego de marcar en los triunfos del Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo, respectivamente. Claro está que el liderato de la tabla de goleo sigue siendo para Yeison Guzmán, quien se fue en blanco durante el triunfo del América, con un total de ocho tantos.

El que puede aprovechar su momento es Nahuel Bustos, que en la tarde del lunes 5 de octubre actuará con Independiente Santa Fe en el Atanasio Girardot frente al Independiente Medellín (7 de la noche). En caso de marcar dos tantos o más, pasará a ser el nuevo líder de la clasificación, por lo pronto suma 7 dianas en 11 apariciones.

Un poco más abajo del ránking aparecen Jefry Zapata y Ricardo Márquez, quienes celebraron durante la fecha 13 con el Once Caldas y Águilas Doradas, respectivamente.

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Tabla de goleadores de la Liga Colombiana 2026-2

POS. Jugador Equipo Goles 1. Yeison Guzmán América 8 2. Emerson Batalla Bucaramanga 7 3. Nahuel Bustos Santa Fe 7 4. Eduard Bello Cali 6 5. Jaime Peralta Cúcuta 5 6. Dayro Moreno Once Caldas 5 7. Jhon Montaño Medellín 5 8. Jefry Zapata Once Caldas 5

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