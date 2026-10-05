🔴 Llaneros vs América de Cali EN VIVO por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido
El conjunto escarlata busca mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras Llaneros necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho.
Llaneros y América de Cali se enfrentan este domingo por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo vallecaucano llega como líder del campeonato con 24 puntos, mientras que el conjunto de Villavicencio busca aprovechar su localía para recortar distancia con los puestos de clasificación. El encuentro se disputará desde las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.
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América quiere seguir en lo más alto
El conjunto dirigido por David González llega con 24 puntos, los mismos que Deportivo Cali, pero ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Una victoria en Villavicencio le permitiría mantenerse en la cima y dar un paso importante hacia la clasificación a los cuadrangulares.
Vea aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs América de Cali
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs América de Cali
Amarilla para Llaneros
Amonestación para Néider Ospina
Tiro de esquina
Corner para Llaneros que termina en contragolpe del América
Tiro de esquina
Corner para América que termina en la posesión de la defensa local
Inicio del segundo tiempo
Balón para Llaneros
Final del primer tiempo
Llaneros 1 - 0 América
América mantiene la posesión
El conjunto caleño mantiene la posesión en un 58%
Amarilla en Llaneros
Amonestación para Francisco Meza
Meza se pierde el segundo
El capitán de Llaneros se pierde el tanto del aumento
Juego pausado
Inicia pausa de hidratación
Gooooool de Llaneros
Anota Francisco Meza
Tiro de esquina
Corner para el américa que termina en saque de meta para Llaneros
América en busca del primero
El conjunto escarlata amenaza por el sector derecho que termina en tiro de esquina
Juego dividido
Un inicio de partido en donde ambos equipos se turnan constantemente la posesión
Inicia el partido
El balón lo moverá América
Los jugadores saltan al terreno de Juego
Inician los actos protocolarios
Bienvenidos al minuto a minuto de Llaneros vs América de Cali