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05 oct 2026 Actualizado 02:33

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Liga Colombiana
LlanerosLLA
 1
Francisco Meza 16'
Llaneros
América de CaliAMÉ
 0
América de Cali
56'
2ª parte

🔴 Llaneros vs América de Cali EN VIVO por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

El conjunto escarlata busca mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras Llaneros necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho.

Llaneros y América de Cali se enfrentan este domingo por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo vallecaucano llega como líder del campeonato con 24 puntos, mientras que el conjunto de Villavicencio busca aprovechar su localía para recortar distancia con los puestos de clasificación. El encuentro se disputará desde las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

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América quiere seguir en lo más alto

El conjunto dirigido por David González llega con 24 puntos, los mismos que Deportivo Cali, pero ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Una victoria en Villavicencio le permitiría mantenerse en la cima y dar un paso importante hacia la clasificación a los cuadrangulares.

Vea aquí la transmisión EN VIVO de Llaneros Vs América de Cali

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Llaneros Vs América de Cali

Hay nuevos mensajes
54´

Amarilla para Llaneros

Amonestación para Néider Ospina

51´

Tiro de esquina

Corner para Llaneros que termina en contragolpe del América 

47´

Tiro de esquina

Corner para América que termina en la posesión de la defensa local 

45´

Inicio del segundo tiempo

Balón para Llaneros 

45´

Final del primer tiempo

Llaneros 1 - 0 América 

37´

América mantiene la posesión

El conjunto caleño mantiene la posesión en un 58%

31´

Amarilla en Llaneros

Amonestación para Francisco Meza

25´

Meza se pierde el segundo

El capitán de Llaneros se pierde el tanto del aumento 

20´

Juego pausado

Inicia pausa de hidratación 

17´

Gooooool de Llaneros

Anota Francisco Meza

15´

Tiro de esquina

Corner para el américa que termina en saque de meta para Llaneros 

14´

América en busca del primero

El conjunto escarlata amenaza por el sector derecho que termina en tiro de esquina 

Juego dividido

Un inicio de partido en donde ambos equipos se turnan constantemente la posesión

Inicia el partido

El balón lo moverá América 

Los jugadores saltan al terreno de Juego

Inician los actos protocolarios 

Bienvenidos al minuto a minuto de Llaneros vs América de Cali 

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