🔴 Llaneros vs América de Cali EN VIVO por Liga HOY: transmisión y minuto a minuto del partido

El conjunto escarlata busca mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras Llaneros necesita sumar para acercarse al grupo de los ocho.

Llaneros y América de Cali se enfrentan este domingo por la fecha 13 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo vallecaucano llega como líder del campeonato con 24 puntos, mientras que el conjunto de Villavicencio busca aprovechar su localía para recortar distancia con los puestos de clasificación. El encuentro se disputará desde las 8:15 PM hora colombiana en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé.

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América quiere seguir en lo más alto

El conjunto dirigido por David González llega con 24 puntos, los mismos que Deportivo Cali, pero ocupa el primer lugar gracias a una mejor diferencia de gol. Una victoria en Villavicencio le permitiría mantenerse en la cima y dar un paso importante hacia la clasificación a los cuadrangulares.

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